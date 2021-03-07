Пять вещей, за которые ваша машина весной будет благодарна

Следующим этапом после мойки является тщательная оценка кузова автомобиля - не появились ли за зиму царапины.

"Кузов можно поцарапать не только гравием и щебнем, но и крупные куски соли, которой зимой обильно посыпают дороги. Если вы заметили царапины, лучше продолжить консультацей у специалистов. При царапинах в металл кузова будет проникать влага, и довольно быстро образуется ржавчина, которая распространится во все стороны под слоем краски. Лучше предотвратить это немедленно и профессионально, очистив и зашив "рану" специальными средствами, предусмотренными для этой цели", - говорит Марис Путниекс, менеджер по обслуживанию легковых автомобилей SIA Domenikss.

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Сейчас производители автомобилей определяют обслуживание каждой модели, в т.ч. замену масла, интервал в зависимости от пройденного километража или времени использования, независимо от сезона, при условии, что будет использоваться только высококачественное масло, указанное производителем. Кроме того, бортовой компьютер может выполнять регулировку интервалов, оценивая такие параметры двигателя, такие как стиль вождения, частота запуска, температурный режим двигателя, качество моторного масла.

"Однако экстренная замена масла пойдет только на пользу системе смазки двигателя, поскольку улучшит качество смазки. В то же время необходимо обязательно заменить масляный фильтр, чтобы то, что застряло в фильтре, не попало в новое масло", - продолжает М. Путниекс.

Продолжая тему фильтров, М. Путниекс добавляет, что также желательно проверить воздушный фильтр салона. "Конечно, летом пыли больше, поэтому может показаться, что замена воздушного фильтра - осенняя работа. Однако, думая критически, становится понятно, что зимой воздух как снаружи, так и внутри машины очень влажный. Эта влага также сохраняется в фильтре. В свою очередь, влага нравится различным бактериям и притягивает пыль. Забивается фильтр. Замена воздушного фильтра весной значительно улучшит воздухообмен и качество воздуха в салоне, а если зимой появился особый аромат, он, вероятно, тоже исчезнет", - говорит М. Путниекс.

Замена зимней резины - еще один важный момент, поскольку она позволяет выполнять ряд других работ. "Первое, что нужно сделать на этом этапе, - это оценить тормозную систему, которая как на ладони. В условиях движения, таких как сейчас, когда дороги покрыты грязью, что-то из нее может попасть в тормозную систему. Это может затруднить работу тормозов. В таких случаях может быть необходима профилактика или замена тормозной системы, поскольку зимой тормоза используются более интенсивно. Также необходимо оценить состояние ходовой части и балласта. Даже небольшое скольжение на обочине дороги может нанести им ущерб, который можно сразу не заметить", - говорит М. Путниекс.

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