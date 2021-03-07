В Швейцарии проводится референдум о запрете на ношение паранджи

Хотя в инициативе прямо не упоминаются традиционные мусульманские предметы одежды, такие как паранджа, ни у кого нет сомнений в том, что именно является предметом многолетних дискуссий.

На плакатах кампании "Да!" изображена женщина, одетая в черный паранджу, и написаны лозунги, такие как "Стоп радикальному исламу!" и "Остановите экстремизм!"

С другой стороны, плакаты противников инициативы гласят: "Нет абсурдному, бессмысленному и исламофобскому закону!"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Инициатива означает, что никто не сможет полностью закрыть лицо в общественных местах - как в помещении, так и на улице.

Впрочем, есть некоторые исключения, в том числе места богослужений.

"Это вопрос цивилизации. Свободные мужчины и женщины предстают с открытым лицом", - подчеркивает пресс-секретарь кампании "Да!" Жан Люк Адор, представляющий правую Швейцарскую народную партию (SVP).

Однако он признает, что, к счастью,

в Швейцарии не так много женщин, которые носят паранджу. Однако Адор добавляет, что проблема должна быть решена, прежде чем она станет неконтролируемой.

Хотя в опросах сторонники кампании "Да!" по-прежнему лидируют, преобладание, которым они пользовались в январе, в феврале сократилось.

Правительство и парламент также выступают против всегосударственного запрета на паранджу.

Альтернативное предложение, которое будет автоматически принято, если избиратели отклонят инициативу, предусматривает, что люди должны будут открывать свое лицо, если это необходимо для идентификации человека, например, при пересечении границы.

Любой, кто откажется это сделать, может быть оштрафован на 10 000 швейцарских франков (9040 евро).

Министр юстиции Карина Келлер-Зутере указала, что большинство женщин, которых видели в Швейцарии в парандже, - туристки.

В Швейцарии любая инициатива может быть вынесена на референдум, если за нее подписались не менее 100 000 избирателей.

Инициатива запретить закрытие лица была выдвинута так называемым комитетом Эгеркингена и активно поддерживается SVP.

Однако часть либералов и левых, которые выступают за защиту прав женщин, также присоединилась к кампании "Да!".

В то же время некоторые феминистские организации выступают против запрета на ношение паранджи.

Инесе эль-Шейх, пресс-секретарь мусульманской феминистской организации "Пурпурные шарфы", заявила, что эта инициатива "расистская и сексистская".

"В 2021 году с точки зрения швейцарской конституции недопустимо запрещать женщинам носить то, что они хотят", - сказала эль-Шейх в разговоре с AFP, утверждая, что запрет на паранджу предназначен не для защиты женщин, а против них.

Она также отмечает, что

в Швейцарии всего 30 женщин носят паранджу.

В свою очередь, Адор указывает, что эта инициатива касается не мусульман, а женщин, которые, зачастую против своей воли, превращаются в "солдат крайнего ислама".

"Мы не можем говорить о равенстве и в то же время терпеть демонстрацию женского подчинения", - подчеркивает представитель кампании "Да!".

По данным Федерального статистического управления, в 2019 году 5,5% населения Швейцарии были мусульманами, многие из которых были выходцами из бывшей Югославии.

Швейцарцы ранее голосовали против размещения символов растущей мусульманской общины в общественных местах.

В 2009 году швейцарцы проголосовали на референдуме за запрет строительства минаретов.

Два швейцарских кантона, Санкт-Галлен и Тичино, уже запретили ношение паранджи.