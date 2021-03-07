Предполагаемая дочь Путина в сопровождении охраны выступила с диджей-сетом в Москве

"Девушка-загадка приедет к нам из северной столицы, чтобы отыграть свой первый диджей-сет. Ждем всех любителей Бейонсе, Рианны, фенси лайфстайла и коктейлей с блестками", - сообщалась в анонсе заведения.

Издание указывает, что вход на мероприятие был свободным. Очевидцы заверяют, что клуб был заполнен полностью, а очередь в него растянулась на сотни метров.

На мероприятии присутствовал корреспондент "Открытых медиа". Он отметил, что Розову сопровождали охранники, а участник Pussy Riot Александр Софеев утверждает, что во время выступления девушки клуб был оцеплен сотрудниками Центра "Э". Также указывается, что у машины, на которой приехала Розова были правительственные номера. Нескольких корреспондентов охрана вывела из клуба.

После мероприятия Луиза Розова написала в сторис, что благодарна за такой прием и всем посоветовала посетить это место.

Ранее Луиза Розова дала интервью журналу GQ и ответила на вопрос о сходстве с "отцом".

Напомним, в ноябре прошлого года издание "Проект" в рамках серии расследований "Железные маски" опубликовало текст "о том, как близкая знакомая Владимира Путина получила часть России".

В публикации говорится, что жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих разбогатела после знакомства с Путиным. В 2003-м у Кривоногих родилась дочь. Утверждается, что внешне Елизавета очень похожа на Владимира Путина, а в документах о ее рождении отец не указан, однако отчество - Владимировна. В своем расследовании Алексей Навальный также упомянул Елизавету.