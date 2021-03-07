Кто станет "новым Мерони"? Заявки на хранение имущества Лембергса подали четыре претендента

Конкурс на управление имуществом стоимостью в сотни миллионов евро довольно незаметен и, можно даже сказать, загадочен. Агентство государственной безопасности в своем 20-страничном регламенте не упоминает Лембергса по имени. О чем идет речь, можно понять только по обращению к хранителю имущества Мерони в одном из приложений.

Уже сообщалось, что в прошлом году Рижский окружной суд постановил отстранить от хранения имущества Мерони, которого можно считать архитектором сложной сети оффшорных компаний, за которой, по мнению прокуратуры, скрывается председатель Вентспилсской городской думы Лембергс.

В прошлом году суд постановил, что арестованным имуществом в дальнейшем должно управлять Агентство государственной безопасности, поскольку сам Мерони находится под следствием. Однако имущество у Мерони так и не забрали. Агентство и Мерони до сих пор общались на разных языках - как в прямом, так и в переносном смысле.

В конкурсе на место хранителя имущества, который сможет справиться со взятыми на себя обязательствами, участвуют четыре претендента: три аудиторские фирмы - BDO Latvia, Ernst & Young Baltic, KPMG Baltics, а также одна юридическая фирма - Vilgerts.

У некоторых претендентов можно обнаружить большую или небольшую связь с имуществом, конфискованным по делу Лембергса, что поднимает вопрос о конфликте интересов.

Например, ведущим партнером BDO Latvia является адвокат Янис Зелменис, один из свидетелей по делу Лембергса. Зелменис когда-то представлял компанию Annapolis Anstalt, которая, по словам как минимум двух свидетелей, принадлежала Лембергсу.

Пока проходит конкурс, Зелменис и BDO Latvia предпочли не отвечать на вопросы De Facto о конфликте интересов.

Агентство государственной безопасности составило требования для конкурса таким образом, чтобы специалисты, которые когда-то представляли одну из вовлеченных сторон, также могли подать заявку на управление имуществом. Претенденты должны подтвердить, что они не связаны с активами, которыми управлял Мерони с 17 декабря 2007 года.

Таким образом, кажется, что конфликт интересов не возникает у юридической фирмы Vilgerts, одним из партнеров которой является юрист Айварс Лошманис. Однажды он помог Лембергсу в споре против немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung за клевету.

На вопрос, участвует ли Лошманис в конкурсе на место хранителя арестованного имущества, Гинтс Вилгертс, партнер юридической фирмы Vilgerts, заявил, что офис соответствует всем требованиям конкурса.

Вилгертс также отметил, что юристы, работающие в его офисе, никогда не оказывали юридической помощи Лембергсу во время работы фирмы.

Пока не ясно, как будет устранен конфликт интересов, например, у претендентов Ernst & Young Baltic, которые до 2016 года были аудиторами компании Ventbunkers, которую контролировал Мерони.