200 млн инвестиций и реформа высшего образования: коалиция сообщила о новых решениях

В пресс-конференции принимали участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр юстиции Янис Борданс;

Министр VARAM Артур Том Плешс;

Министр сельского хозяйства Каспар Гехардс;

Председатель фракции KPV LV Марис Можвилло

Видео: запись пресс-конференции

На этой неделе правительство может решить об инвестициях 200 млн евро в инфраструктуру

На этой неделе правительство может принять решение о выделении 200 миллионов евро на стимулирование экономики для инфраструктурных проектов, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, сегодня представители коалиции обсудили два важнейших вопроса - выделение 200 миллионов евро на объекты инфраструктуры и поправки в Закон о высших учебных заведениях, рассматриваемые Сеймом.

Кариньш сообщил, что инфраструктурные проекты необходимы для стимулирования экономики и содействия занятости, и работа над ними продолжается между министерствами.

Премьер-министр выразил надежду, что рассмотрение и принятие этих решений может состояться в четверг, 11 марта.

Коалиция концептуально поддерживает реформу высших учебных заведений, хотя еще не согласовала конкретные решения

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что сегодня представители коалиции рассмотрели два важных вопроса - поправки к Закону о высших учебных заведениях и инвестиции в инфраструктуру на сумму 200 миллионов евро.

Из того, что сказал премьер-министр, следует, что если обе реформы [реформа университетов и административно-территориальная реформа] будут реализованы, то можно будет поднять качество образования до уровня, на который Латвия имеет право, как в интеллектуальном, так и в организационном плане.

Можвилло: Предложения партии "За человечную Латвии" - для возвращения предпринимателей к работе

Как сообщает LETA, депутаты партии также предложили поправки к закону, чтобы дать правительству указание разработать порядок организации общественного питания на открытом воздухе и порядок открытия всех точек "в соответствии с условиями безопасности".

Можвилло пояснил, что предложения фракции о внесении поправок в закон в связи с открытием торговли и общественного питания - это работа Министерства экономики. Можвилло отметил, что в будущем Минфин может спросить Минэкономики, "где деньги", необходимые для расходования госбюджета. В этом контексте представители партий также обеспокоены тем, что предприниматели могут вернуться к достойной работе при соблюдении соответствующих ограничений.

Борданс: Оперативная группа должна принимать решение об ограничениях

На вопрос, нужны ли более строгие ограничения и для кого, Борданс отметил, что завтра правительство узнает мнения экспертов, ознакомится с отчетом министра здравоохранения и вариантами, разработанными Оперативной руководящей группой.

Однако, по мнению министра юстиции, необходимы улучшения в управлении кризисом, и, по его мнению, форма управления кризисом себя исчерпала. "Это может продолжаться и не может привести к худшим последствиям, но может и не привести к лучшим", - сказал Борданс.