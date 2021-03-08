200 млн инвестиций и реформа высшего образования: коалиция сообщила о новых решениях

В пресс-конференции принимали участие:
- Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
- Министр юстиции Янис Борданс;
- Министр VARAM Артур Том Плешс;
- Министр сельского хозяйства Каспар Гехардс;
- Председатель фракции KPV LV Марис Можвилло
Видео: запись пресс-конференции
На этой неделе правительство может решить об инвестициях 200 млн евро в инфраструктуру
На этой неделе правительство может принять решение о выделении 200 миллионов евро на стимулирование экономики для инфраструктурных проектов, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По его словам, сегодня представители коалиции обсудили два важнейших вопроса - выделение 200 миллионов евро на объекты инфраструктуры и поправки в Закон о высших учебных заведениях, рассматриваемые Сеймом.
Кариньш сообщил, что инфраструктурные проекты необходимы для стимулирования экономики и содействия занятости, и работа над ними продолжается между министерствами.
Премьер-министр выразил надежду, что рассмотрение и принятие этих решений может состояться в четверг, 11 марта.
Коалиция концептуально поддерживает реформу высших учебных заведений, хотя еще не согласовала конкретные решения
Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что сегодня представители коалиции рассмотрели два важных вопроса - поправки к Закону о высших учебных заведениях и инвестиции в инфраструктуру на сумму 200 миллионов евро.
Из того, что сказал премьер-министр, следует, что если обе реформы [реформа университетов и административно-территориальная реформа] будут реализованы, то можно будет поднять качество образования до уровня, на который Латвия имеет право, как в интеллектуальном, так и в организационном плане.
Можвилло: Предложения партии "За человечную Латвии" - для возвращения предпринимателей к работе
Как сообщает LETA, депутаты партии также предложили поправки к закону, чтобы дать правительству указание разработать порядок организации общественного питания на открытом воздухе и порядок открытия всех точек "в соответствии с условиями безопасности".
Можвилло пояснил, что предложения фракции о внесении поправок в закон в связи с открытием торговли и общественного питания - это работа Министерства экономики. Можвилло отметил, что в будущем Минфин может спросить Минэкономики, "где деньги", необходимые для расходования госбюджета. В этом контексте представители партий также обеспокоены тем, что предприниматели могут вернуться к достойной работе при соблюдении соответствующих ограничений.
Борданс: Оперативная группа должна принимать решение об ограничениях
На вопрос, нужны ли более строгие ограничения и для кого, Борданс отметил, что завтра правительство узнает мнения экспертов, ознакомится с отчетом министра здравоохранения и вариантами, разработанными Оперативной руководящей группой.
Однако, по мнению министра юстиции, необходимы улучшения в управлении кризисом, и, по его мнению, форма управления кризисом себя исчерпала. "Это может продолжаться и не может привести к худшим последствиям, но может и не привести к лучшим", - сказал Борданс.
По словам Борданса, такие группы тоже должны принимать решения. Он пояснил, что Оперативная руководящая группа обсуждает, но не принимает решения, после чего эксперты продолжают обсуждения на заседаниях правительства, а иногда даже там не принимают решения.