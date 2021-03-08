Вакцинация в Латвии: страна получила 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech

Полученные вакцины будут использоваться, чтобы продолжить вакцинацию жителей в возрасте старше 70 лет, работников и клиентов центров социального ухода, а также работников медучреждений.

Завтра, 9 марта, планируется еще одна поставка 24 000 доз вакцины производства AstraZeneca.

В целом с 8 марта по 4 апреля запланировано десять поставок вакцин, в результате чего Латвия может получить 164 448 доз вакцины от Covid-19.

Планируется, что 15 марта в Латвию будет доставлено 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 17 марта - 15 412 доз вакцины AstraZeneca, 21 марта - 16 800 доз вакцины Moderna, 22 марта - 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 24 марта - 37 444 доз вакцины AstraZeneca, 29 марта - 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 31 марта - 40 912 доз вакцины AstraZeneca, а после этого еще запланирована поставка 25 200 доз вакцины Moderna.