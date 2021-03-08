Удаленная учеба будет иметь долгосрочные последствия для качества образования

По ее словам, LIZDA недоволен необходимостью удаленного обучения до конца учебного года, но согласен с тем, что общественное здоровье превыше всего.

Тем не менее LIZDA продолжает критиковать политиков за процесс вакцинации. Профсоюз понимает, что пока вакцин недостаточно для быстрого обретения массового иммунитета, и есть люди, которым прививка важнее для спасения жизней. Однако включения педагогов в одну приоритетную группу с жителями старше 60 лет может оказаться недостаточно, чтобы способствовать возобновлению очного обучения.

По мнению Ванаги, если бы учителя получили прививку раньше, могло бы быть больше учителей, которые могли бы безопасно возобновить очный учебный процесс.

"Последствия удаленного обучения очевидны уже сегодня, и мы будем испытывать их еще долгое время",

- добавила она.

При этом LIZDA призывает не забывать и о психическом здоровье учителей и просит политиков найти решение для их поддержки.