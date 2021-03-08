Трансгендерному белорусу грозит насилие в российской колонии. Он боится, что не выживет там

Назар Гулевич родился и жил в Беларуси, и уже с 12 лет стал чувствовать себя мальчиком. Там он и совершил трансгендерный переход, который в Беларуси проводится совершенно бесплатно, если для этого есть медицинские показания. В 2008 году он удалил себе грудь, но операцию на половых органах не провел. Почему? Разные источники говорят разное: то ли не хотел, то ли не успел.

После того, как Назар получил паспорт на мужское имя, ему даже пришлось отслужить в белорусской армии, провел он свой срок в кинологической службе. По словам нынешней жены мужчины, в белорусской армии знали о его особенностях и относились "с пониманием".

С начала 2000-х Назар Гулевич стал ездить в Москву на заработки, вскоре перебрался туда на постоянное жительство. Работал преимущественно на стройках, учился в университете по специальности "таможенное дело", даже засветился в одном из эпизодов программы "Битва экстрасенсов". В Москве он познакомился со своей нынешней женой (пара поженилась, когда Назар уже находился в СИЗО).

В 2018 году мужчину задержали за мошенничество: по бумагам он был директором подставной фирмы, которая по поддельным документам завладела чужой квартирой. Сам трансмужчина обвинял во всем своих сообщников. В интервью "Московскому комсомольцу" он доказывал, что сначала не понимал, во что ввязался, а когда заподозрил неладное, попытался сбежать, но его поймали и угрозами заставили подписать нужные для сделки документы.

Суд не поверил Гулевичу и присудил ему 4 года колонии в феврале этого года. С учетом того, что все время с момента задержания до суда мужчина провел в СИЗО, где день засчитывается за полтора, ему осталось пробыть в колонии около 4 месяцев.

Все дни до суда он провел в целях безопасности в одиночной камере женского СИЗО№6, теперь его хотят направить в мужскую колонию. Семья осужденного и сам Назар Гулевич боятся, что его ждут невыносимые условия, издевательства и насилие.

"В мужских колониях трансгендерные люди по умолчанию попадают в низшую касту. Будут ли они подвергаться сексуальному насилию, зависит от ситуации в конкретном месте, но ломать психологически такого человека начнут в любом случае",

- уверен правозащитник Леонид Агафонов.

В России на данный момент нет специализированных исправительных учреждений для трансгендерных людей. Одним из выходов из ситуации могла бы стать практика оставлять таких людей в СИЗО на весь срок, причем российский Уголовно-исполнительный кодекс позволяет делать это в исключительных случаях, да и с некоторыми транслюдьми так уже поступали, отмечают правозащитники.