На стройке Цесисской средней школы со строительных лесов упал мужчина

Согласно изначально доступной информации, в понедельник, 8 марта, около 13:00 в Цесисе на улице Леона Паэглес мужчина при выполнении строительных работ упал со строительных лесов и получил телесные повреждения.

Васкане сообщила, что

пострадавшего доставили в медицинское учреждение. О происшествии полиция проинформировала Государственную инспекцию труда (VDI), объяснив обстоятельства произошедшего.

Как сообщила LETA представитель VDI Илзе Калниня, в инспекцию поступила информация о происшествии в Цесисе. Инспектор VDI в ближайшее время выедет на место происшествия, чтобы начать расследование, отметила Калниня.

Как сообщил агентству LETA специалист по коммуникациям Цесисского самоуправления Александр Абрамов, летом прошлого года самоуправление заключило договор с SIA Wolf System о строительстве пристройки Цесисской городской средней школы. Абрамов добавил, что Wolf System наняла субподрядчика на строительство.

В пристройке планируется построить три трансформируемых помещения, которые можно будет преобразовать в единую аудиторию или использовать как отдельные классы.

Сумма проектного соглашения составляет 1 484 132 евро. Пристройка должна быть сдана до конца учебного года в мае 2021 года.