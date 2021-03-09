Жена Лембергса поделилась письмами, которые он шлет ей из тюрьмы

Aivars Lembergs vēstules no Centrālcietuma (2) "Mīļi, mīļi, mīļi sveicieni maniem mīļajiem brīvībā! Ik mirkli, kad... Опубликовано Kristīne Lemberga Суббота, 6 марта 2021 г.

"Может быть о буднях. В 6:00 загорается свет, дежурный горит всю ночь, одновременно звенит. До 7:00 приготовил овощи, а потом принесли завтрак. Всегда каша и чай. Остальное - что купил в магазине в тюрьме. Сам письменно заказываю. Все приносят. По средам.

Сейчас нужно считаться с тем, что нет холодильника. Но ничего. 8:00 - обход администрации. Вопросы, ответы. Днем - работаю, какой сериал по ТВ, инфо или просто для фона. На обед суп, много картошки, на второе картофель с соусом, на котором можно заметить кусочек мяса и много капусты... Мне много. В целом - нормально. Купил Nestkafē klasik. Отвратительный. Но если не делать крепкий и добавить молокообразное "молоко", то напоминает далекие времена.

(...) Чтобы позвонить по телефону адвокатам, нужно просить о беседе письменно за два дня. Можно через карту магазина, можно через обратный звонок. Каждый день прошу разрешить связаться с тобой, малыш, но пока без ответа.

Даже больше, вчера пришел М. Грудулис (адвокат), ему не позволили. С адвокатом, защитником! Отличная демократия! Хотя я сказал Марису, что не впустят. Он рвал рубаху на теле - впустят. Ничего нового", - рассказал Лембергс. Он также добавил, что ужин в шесть часов вечера, спать - к 22:00. Осужденный также рассказал, что по утрам бреется, но зеркала нет - нашел маленькое круглое в своей сумке, но оно нестабильное. Также он рад, что взял с собой лекарства, избежав таким образом бюрократии.

"В клетке для прогулок один круг 14 метров. В течение часа получается около 4 км. Пять кругов в одном направлении, пять в другом. Пять туда, пять обратно - 140 м. Стена, стена, стена, стена, над головой металлическая решетка, далее полоса неба.

Сегодня кто-то за стеной прошел мимо, крикнул: "Свободу Айвару!" ( на русском). И так часто. Это то, что нельзя купить и отнять", - пишет Лембергс.

Лемберга также поделилась второй частью писем.

"Моя, дорогая. Люблю тебя всем сердцем как любимую женщину, маму и человека! Прости, что я доставил тебе вместо счастья печаль и грусть, надеюсь, что только на несколько дней. Ты не заслужила! Но с другой стороны, никакого большого сюрприза в этой ситуации нет. Правда победит!

(...) К сожалению, мне отказано в возможности проводить обязательную физиотерапию. У начальника тюрьмы попросил разрешения. Надеюсь...

В магазине купил фрукты, овощи, хорошее оливковое масло, рыбий жир, который помню в детском саду более 60 лет назад. В детстве. Глоток настолько невкусный, но необходимый. Читаю книги. Созваниваюсь с адвокатами"