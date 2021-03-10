Роскомнадзор сообщил о замедлении скорости работы Twitter в России

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса "согласно регламенту". Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - говорится в сообщении ведомства.
В Роскомнадзоре отметили, что если социальная сеть продолжить игнорировать законы РФ, то меры "воздействия будут продолжены" вплоть до полной блокировки.
По информации Роскомнадзора, Twitter с 2017 года не удаляет контент, "склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".