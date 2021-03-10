Ср, 10.03.2021
Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Роскомнадзор сообщил о замедлении скорости работы Twitter в России

ФОТО: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Со среды, 10 марта, в России замедляется скорость работы социальной сети Twitter. Это связано с тем, что соцсеть не удаляет противоправное содержание, пишет "Медуза" со ссылкой на Роскомнадзор.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса "согласно регламенту". Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что если социальная сеть продолжить игнорировать законы РФ, то меры "воздействия будут продолжены" вплоть до полной блокировки.

По информации Роскомнадзора, Twitter с 2017 года не удаляет контент, "склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

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