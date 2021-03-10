От вины до депрессии. Белорусы после выборов идут за психологической помощью

"Одним из самых серьезных последствий насилия в РОВД или в изоляторе, который мы наблюдаем, являются психологические травмы, на переработку которых может потребоваться очень много времени. В большинстве случаев наша психика способна справиться со стрессовым событием, переработать его самостоятельно. Но если стресс больше внутренних ресурсов, справиться очень трудно и нужно обращаться за помощью. Осложняется ситуация у людей, которые сами по себе более тревожные и сердобольные, кто уже имел какие-то травмы в прошлом. И хорошо, когда пострадавшего после изолятора встречают близкие, друзья, он может почувствовать поддержку, его воспринимают как героя - это иногда срабатывает как перина. Через некоторое время после событий становится понятно, обработала ли психика тяжелые переживания самостоятельно. Если человек через несколько месяцев не возвращается в свое нормальное состояние, нужно обращаться к психологу, а в некоторых случаях к врачу. В самом худшем случае может сформироваться посттравматическое стрессовое расстройство либо другие расстройства адаптации. В таких случаях потребуется не только работа с психологом, но и медикаментозная поддержка", - говорят специалисты.

Сколько времени потребуется, чтобы вернуть человека в норму, - сказать почти невозможно. Ситуация осложняется тем, что мы продолжаем жить в стрессовых событиях.

"Обработать травматический опыт можно вполне только тогда, когда ты в безопасности. А мы подчищаем "хвосты" от травм, а происходят все новые", - комментируют психологи.

"Нам предстоит интегрировать в общество насильников, и это еще труднее"

В отдельную группу ненормальных последствий попадают известные многим страхи.

Психологи упоминают топ основных из своего наблюдения:

Страх любых милиционеров-даже гаишников. Белорусы потеряли доверие к людям в форме и ждут подвох от каждого представителя системы. Боязнь людей в черной одежде и темных бусов. Страх хранить дома наличные деньги, ведь к тебе могут прийти с обыском и забрать их. Сомнения по поводу безопасности прогулок в белой и красной одежде, за которую могут задержать.

Среди кейсов, с которыми пришлось работать, специалисты выделяют несколько наиболее сложных для них историй. Психолог Марина рассказывает: