От вины до депрессии. Белорусы после выборов идут за психологической помощью

Силовики и сотрудники изоляторов, категория насильников, к инициативам и психологам, с которыми мы общались, пока что не обращались. Но специалисты уверены, что эта часть населения будет нуждаться в помощи (и уже нуждается, просто не признается себе в этом) еще больше, чем протестующие, жертвы.
"Пока что это категория граждан якобы тень нашей страны, зло и чернота. Но ее предстоит интегрировать в здоровое общество, и это очень важный момент, который пока упускается психологическими сообществами. Об этом нужно будет думать и решать, как с ними можно было бы работать, как сложно бы кому-то не было принять на сеанс условного омоновца".
Частный специалист Александр в числе тяжелых кейсов упоминает следующие:
"Есть клиенты, которые испытывают чувство вины, потому что их били не так сильно, как других. Другая девушка, которая пострадала на Окрестина, вышла оттуда героиней, и в этом смысле все было нормально, но она жаловалась на тех, кто делает мало, на людей, которые боятся и выбирают себя, ее это сильно задевает. Очень тяжело работается с парнем, который еще в августе уехал из страны в целях безопасности, въезд в Беларуси ему запрещен. Он оставил всю жизнь здесь, поддержки от близких нет, переживает депрессию и отчаяние".
"Геноцид невозможно стереть из памяти"
Психологи уверены: то, что происходит сегодня, так или иначе затрагивает почти каждого белоруса, даже если он не участвует в активизме, а пассивно читает новости. Белорусы получили коллективную травму, которую придется долго перерабатывать, как было с нашими предками после Второй мировой войны (причем с несколькими поколениями).
"Современные родители теряют "почву под ногами", потому что не могут обеспечить детям нужный уровень базовой безопасности. Дети и подростки вынуждены или быстро взрослеть, или регрессировать в прежний психологический возраст, когда "все было хорошо". Оба варианта нарушают нормальное психическое развитие, что неуклонно скажется на будущем. Травмированная молодежь передаст эту информацию на генетическом уровне своим детям. В самом "легком" варианте новое поколение будет рождаться со склонностью к безынициативности, с повышенной тревожностью, эмоциональной неустойчивостью, скорее будет проявляться "синдром выученной беспомощности" (нельзя ничего изменить, поэтому можно ничего не делать вообще, и это будет касаться самых разных сфер), - делится психотерапевт Елена.
Во всем этом негативе собеседник Александр видит потенциальный позитивный момент, который возможен, если белорусы все же добьются справедливости.
"Если победа произойдет, я верю, что наш опыт может стать очень ресурсным для нации. Мы почувствуем новый приток силы и веры в себя. Это поможет верить в себя и на других, бытовых уровнях".
"Геноцид, конечно, невозможно стереть из памяти. Но то, что нас не убивает, делает сильнее. После таких страшных травм нация быстро взрослеет и обретает невероятную устойчивость".