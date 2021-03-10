Эстония накануне локдауна: ситуация критическая, пациентов с Covid-19 пока не будут перевозить в Латвию

Сепел считает, что новое правительство во главе с Каллас, пришедшее к власти в конце января, изначально не полностью осознавало риски распространения нового британского Covid-19. Отмечая недовольство населения, правительство объявило об ослаблении некоторых ограничений, в том числе разрешив возобновление работы кинотеатров и театров, а также СПА-центров, бассейнов и саун.

Когда в начале февраля было опубликовано исследование Тартуского университета, демонстрирующее наличие коронавируса в сточных водах, правительство никак не отреагировало.

Несмотря на предупредительные сигналы, большая часть общественных служб и развлечений продолжали предоставлять услуги. 3

В течение нескольких недель эпидемиологическая ситуация в стране значительно ухудшилась, и были объявлены новые ограничения. Правда и они по-прежнему были достаточно мягкими - торговые центры в стране продолжали работать, а люди имели возможность есть и пить в общественных местах.

Только вечером 8 марта, в то время, когда распространение Covid-19 в Эстонии было одним из самых быстрых в мире, Каллас объявила, что с 11 марта в стране будут введены масштабные меры безопасности, или так называемый локдаун. "Мы решили закрыть страну, насколько это возможно", - сказала Каллас.

До этого ограничения в Эстонии были одними из самых мягких в Европе. 3

Сепель подчеркивает: уровень инфицирования особенно высок в северных регионах страны, и в настоящее время идет активный перевод пациентов в менее густонаселенные регионы.

"Есть надежда, что новые ограничения сработают, иначе нас ждут очень темные времена", - прокомментировал Сепел, отметив, что правительство ведет переговоры о введении еще более строгих ограничений в случае необходимости.

После заявления премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о том, что "Латвия готова оказать помощь Эстонии в случае необходимости", глава кризисного штаба Департамента здравоохранения Урмас Суле сказал в интервью Postimees, что он благодарен правительству Латвии за солидарность.

"Я глубоко уважаю правительство Латвии. На данный момент мы должны сделать все возможное, чтобы оказать необходимую помощь пациентам на месте. Транспортировка пациентов с Covid-19 через границу - это сложный с точки зрения логистики процесс, но при необходимости мы готовы связаться с коллегами из соседних стран".