Снижение налогов для работающих "на удаленке": пойдет ли на это правительство?

Правительство требует, чтобы удаленно из дома работали все, кому это позволяет характер работы. По данным Конфедерации работодателей, это стало обычным явлением для многих компаний.

9 марта министры согласились с необходимостью значительно расширить удаленную работу как в государственном управлении, так и в частном секторе. 11 марта ожидаются более конкретные решения. Следовательно, до сих пор неясно, как это обязательство правительства будет реализовано и стимулировано. В Государственной канцелярии поясняют, что этому может способствовать усиление контроля и надзора.

"В настоящее время это больше ответственность каждого учреждения, главы компании. Уделяйте больше внимания контролю. Акцент делается не на наказании кого-либо, а на стимулировании работодателей в государственном и частном секторах к обеспечению максимальной удаленной работы", - указал директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Между тем, как коммерческие организации, так и профсоюзы считают, что работу на дому можно было бы поощрять, если бы государство увеличило финансовую поддержку. Одним из решений может быть увеличение необлагаемых налогом возмещаемых расходов при удаленной работе. В настоящее время они составляют 30 евро в месяц.

"Если наша большая цель - как можно скорее побороть с вирусом и вернуться к нормальной жизни, то, вероятно, каждый должен сделать шаг в правильном направлении", - говорит генеральный директор Конфедерации работодателей.