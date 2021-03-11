Возрождение Dzintars продолжается

У новых владельцев предприятия амбициозные планы на местном и экспортном рынках. Торговую марку Dzintars теперь использует компания H. A. Brieger. Ее название связано с исторической мыльной фабрикой, которая стала одним из истоков Dzintars.

В настоящее время разработано 15 косметических продуктов, которые получили названия "Ница", "Дубулты", "Колка", "Туя", "Зиемупе" и т.д.

В сентябре прошлого года производственные помещения и оборудование обанкротившейся фабрики Dzintars приобрела компания Skinest Group, владельцем которой является Олег Осиновский - один из богатейших людей Эстонии.

Через три с половиной месяца работы производство реанимировано, и продукция уже поставляется в магазины.

*Примерно половина работников "H. A. Brieger" - бывшие работники "Dzintars", которые, узнав о возобновлении производства, сами подали заявления о работе.

Как сообщалось, 12 ноября 2019 года Пардаугавский суд Риги признал АО Dzintars неплатежеспособным. 14 сентября 2020 года эстонская Skinest Group заключила договор о приобретении активов неплатежеспособного предприятия. Активы приобрело предприятие Skinest Group ООО Ritrem за 5,5 млн евро.