"Мы стали посмешищем" Премьер предлагает доверить доставку вакцин вооруженным силам

На заседании Кабинета министров премьер выразил недоумение по поводу того, что в вопросе вакцинации правительство полагается на "неизвестных и не очень ответственных" частных поставщиков услуг.

"Не пора ли сказать: хватит? У нас есть вооруженные силы. Мы не можем пойти на такой риск во второй раз, поэтому берем процесс под контроль государства", - заявил Кариньш.

Премьер-министр выразил возмущение тем, что государство тратит деньги на рекламу, но не может обеспечить процесс вакцинации. "Мы стали посмешищем", - заявил Кариньш.

Как сообщалось, юристы Министерства здравоохранения работают над расторжением договора с ООО Oribalt Riga, которое доставляет вакцины от Covid-19 по Латвии.

Вчера Oribalt не доставило вакцины на отдельные пункты вакцинации, кроме того, по словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, предприятие было не очень отзывчивым в решении проблем.

Павлютс сообщил, что эта компания для доставки вакцин была выбрана на конкурсной основе, сотрудничество с ней начато только что и проблемы возникли уже с доставкой первой партии из 2600 вакцин.