Новая тенденция у автомобильных воров: под ударом оказались владельцы BMW

До сих пор не прошла "мода" автомобильных воров красть фары от автомобилей Volvo, однако уже появилась новая неприятная тенденция - некоторые владельцы BMW с утра обнаруживают, что выбито стекло и скручен руль. По словам экспертов, кража такого вида только выглядит сложной. На самом деле это занимает примерно две минуты.
За первые два месяца этого года число заявлений о кражах автомобильных деталей по сравнению с прошлым годом выросло на 25%, свидетельствуют данные If Apdrošināšana. При этом в последние полгода наблюдается новая тенденция: резко выросло число краж рулей в автомобилях BMW.
Чаще всего воры выбирают рули моделей 320, 530 и X5, используя простой способ: выбивают стекло автомобиля и после этого откручивают руль.
По данным экспертов автосервиса, кража руля в среднем занимает две минуты.
"BMW - одна из популярнейших марок машин в Латвии. И руль - достаточно ценная деталь, которую легко можно реализовать на вторичном рынке", - комментирует Робертс Скрупскис, менеджер по продукту страховой компании KASKO.
В среднем расходы за замену руля на новый составляют от 2000 до 6000 евро в зависимости от причиненных автомобилю повреждений. Кражи происходят главным образом в Риге и под Ригой в тихих и отдаленных местах в темное время суток, в то же время могут происходить и кражи с территории частных домов.
Советы, как защитить свою машину
"Призываю водителей критически оценить, где припаркована машина - достаточно ли безопасно и недоступно для чужаков это место. Нельзя, чтобы через окно автомобиля в салоне были видны ценные вещи, например, сумка, мобильный телефон и другие привлекающие воров объекты. Конечно, если машина с повышенным риском кражи, было бы желательно оборудовать ее дополнительными решениями по безопасности. Рекомендую проконсультироваться с разработчиками устройств безопасности, официальными представителями марок машин, которые и порекомендуют соответственное решение", - говорит Скрупскис.
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Кроме руля "уносят" и весь салон машины
Самыми популярными автодеталями, которые предпочитают красть воры, по-прежнему являются зеркала машин, а также фары, особенно Volvo XC60, XC70, V50 и V70.
Фиксируются и случаи, когда причиненный ущерб значительно выше - за одну кражу с машины снимают фары, руль, панель и другие детали, общий ущерб может достигать даже десяти тысяч евро.
Кроме того, по-прежнему происходят кражи, которые владелец машины вообще может сначала не заметить, а обнаружить только при следующем обслуживании автомобиля или посещении сервиса, например, пропажа блока управления редуктора заднего моста Volvo.