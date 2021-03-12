Новая тенденция у автомобильных воров: под ударом оказались владельцы BMW

За первые два месяца этого года число заявлений о кражах автомобильных деталей по сравнению с прошлым годом выросло на 25%, свидетельствуют данные If Apdrošināšana. При этом в последние полгода наблюдается новая тенденция: резко выросло число краж рулей в автомобилях BMW.

Чаще всего воры выбирают рули моделей 320, 530 и X5, используя простой способ: выбивают стекло автомобиля и после этого откручивают руль. 14

По данным экспертов автосервиса, кража руля в среднем занимает две минуты.

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"BMW - одна из популярнейших марок машин в Латвии. И руль - достаточно ценная деталь, которую легко можно реализовать на вторичном рынке", - комментирует Робертс Скрупскис, менеджер по продукту страховой компании KASKO.

В среднем расходы за замену руля на новый составляют от 2000 до 6000 евро в зависимости от причиненных автомобилю повреждений. Кражи происходят главным образом в Риге и под Ригой в тихих и отдаленных местах в темное время суток, в то же время могут происходить и кражи с территории частных домов.

Советы, как защитить свою машину

"Призываю водителей критически оценить, где припаркована машина - достаточно ли безопасно и недоступно для чужаков это место. Нельзя, чтобы через окно автомобиля в салоне были видны ценные вещи, например, сумка, мобильный телефон и другие привлекающие воров объекты. Конечно, если машина с повышенным риском кражи, было бы желательно оборудовать ее дополнительными решениями по безопасности. Рекомендую проконсультироваться с разработчиками устройств безопасности, официальными представителями марок машин, которые и порекомендуют соответственное решение", - говорит Скрупскис.