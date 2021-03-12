За ликвидацию Бюро вакцинации собрано 10 000 подписей

По состоянию на 18:00 12 марта инициатива собрала уже 12 417 подписей.

В качестве автора инициативы указана Илзе Зелткалне, которая пояснила, что создание отдельного Бюро вакцинации не нужно, чтобы снизить бюрократию и непродуманную растрату финансовых средств. "Особенно принимая во внимание то, что в данный момент ситуация с вакцинацией печальна", - отметила Зелткалне.

Поэтому, по ее мнению, необходимо признать ошибку и ликвидировать бюро. В то же время это поможет сократить и "искусственно созданный бюрократический аппарат, который к тому же себя не оправдал".

"Благом для общества от этого станет предотвращение еще большей растраты средств. Например, принимая во внимание высокие зарплаты работников бюро, которые выплачиваются из денег налогоплательщиков. Кроме того - меньшая бюрократия", - отметила автор инициативы, добавив, что функция Министерства здравоохранения - обеспечить заботу об общественном здоровье и во время этой пандемии, а не "наращивать" госаппарат.

По ее мнению, это непродуманный шаг Минздрава, и его необходимо исправить.

При достижении 10 000 подписей инициатива может быть передана на рассмотрение в Сейм.

Напомним, в январе завершился конкурс на вакансии в Бюро вакцинации. Рассмотрев 416 заявок, Минздрав создал ядро команды Бюро вакцинации, которым руководит Эва Юхневича.