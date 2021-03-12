Президент Литвы в день восстановления независимости призвал "не строить баррикад в сердцах и мыслях"

В поздравительной речи президент отметил, что слишком много проявлений унижения и издевательств по обеим сторонам спорта.

"Пандемия нас вымотала. Недовольство врывается в каждый дом. Горячо обсуждаются вопросы прав человека и общности. Очень хорошо, что это происходит, плохо то, как это происходит. Сегодня проявления унижения и издевок имеют место по обеим сторонам спора, и их количество лишь растет", - сказал Науседа.

"Давайте остановимся и осмотримся, ведь нет никаких баррикад вокруг. Почему же мы строим баррикады в своих сердцах и мыслях? Не этому нас учит недавнее прошлое, не этому мы должны следовать. Ведь мы еще являемся Литвой 11-ого марта, страной сильных, терпеливых и ответственных людей", - сказал руководитель страны.

Он назвал 11-ое марта корнями Литвы, опираясь на которые, мы начали создавать свободную жизнь, и акцентировал прогресс, совершенный более чем за три десятилетия.

"Измеряя сегодня путь, пройденный общими усилиями, мы можем лучше оценить, где мы находимся, и что нас ждет. Раньше мы мечтали вернуться на Запад - сегодня являемся частью процветающего, демократического Запада", - сказал руководитель страны.

"Ранее мы искали союзников и гарантий безопасности - сегодня сами создаем успех НАТО. Ранее мы ощущали себя заключенными - сегодня сами решаем свою судьбу",

- подчеркнул он.