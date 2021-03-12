Коварно тихая похитительница зрения - глаукома

Главное - профилактические проверки

Не зря глаукому называют тихой болезнью - изменения внутреннего глазного давления чаще всего не ощущаются, а острота зрения, если смотреть обоими глазами, очень долго компенсируется.

"Единственный способ выявить болезнь вовремя - регулярно измерять интраокулярное давление и, если обнаруживается глаукома, лечить ее, потому что только так можно сохранить хорошее зрение до седых волос", - подчеркивает офтальмолог поликлиники VCA Pulss Ирина Корнилова.

Глаза. Офтальмолог. Иллюстративные фото ФОТО: pixabay.com

Глаукома - это прогрессирующее заболевание глаз, которое развивается под воздействием повышенного внутриглазного давления. Для нее характерно повреждение зрительного нерва и необратимая потеря зрения, и она по-прежнему является одной из самых распространенных причин слепоты в мире. Величина интраокулярного давления определяется равновесием между продукцией и оттоком внутренней жидкости глаза. При заболевании открытоугольной глаукомой в глазу выделяется слишком много жидкости, а у пациентов с закрытоугольной глаукомой из-за анатомических особенностей угла передней камеры, травмы или сращения нарушен отток жидкости. Бывает и врожденная глаукома, а вторичная глаукома может развиваться как последствия других болезней глаз, например катаракты.

"Когда пациент впервые приходит к офтальмологу на профилактическую проверку зрения, он должен ответить на несколько важных вопросов. Во-первых, не было ли глаукомы у родственников первой и второй степени, потому что людям с предиспозицией, или склонностью, к этой болезни (например, она была у матери или отца) надо очень внимательно следить за внутриглазным давлением. Во-вторых, у людей после пятидесяти лет дополнительный фактор риска не только возраст, но и сопутствующие болезни, например сахарный диабет, гипертензия, мигрень, длительное использование некоторых медикаментов, особенно кортикостероидов. В-третьих, близорукость, перенесенные травмы глаз или операции повышают возможность развития глаукомы. К сожалению, открытоугольная глаукома очень часто проходит без симптомов, поэтому, если человек не проверяет внутриглазное давление хотя бы при посещении оптометриста, чтобы заказать очки, ее удается обнаружить только тогда, когда зрение уже заметно и необратимо ухудшилось", - отмечает врач.

В свою очередь, для закрытоугольной глаукомы характерен ход болезни в виде приступов. Во время острого приступа могут быть сильные боли в глазу и в соответствующей стороне головы, ухудшение зрения, радужные круги вокруг источника света, может быть также тошнота, рвота. В таких случаях необходима неотложная офтальмологическая помощь, чтобы приступ прекратился, в противном случае зрение можно потерять в течение нескольких часов.

По следам болезни

Самым важным фактором риска глаукомы несомненно является повышенное внутриглазное давление (норма - 10-21 мм рт. ст.), поэтому до 40-45 лет профилактическую проверку зрения, которая включает в себя также определение интраокулярного давления, надо проходить один раз в два года, а после 45 лет - один раз в год. Если внутриглазное давление повышено или в обоих глазах различается, необходимо углубленное обследование.