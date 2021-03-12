Тотальная "удаленка" и учеба на свежем воздухе: правительство сообщило о новых решениях

В пресс-конференции приняли участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш;

министр здравоохранения Даниэль Павлютс;

директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Видео: Запись пресс-конференции после заседания Кабинета министров

С 16 марта вводится обязательная работа по "удаленке"

Работники учреждений госуправления и частного сектора с 16 марта должны будут работать удаленно. Это требование не будет распространяться на производственные отрасли и другую работу, которую объективно невозможно выполнить удаленно.

Ранее организация по возможности удаленной работы носила рекомендательный характер, а сегодня в распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации внесены поправки, согласно которым работодатель обязан выявить тех сотрудников, которые могут выполнять работу на месте, чтобы обеспечить ее непрерывность, а остальных перевести на удаленную работу.

С 15 марта посещать детские сады будет не рекомендовано нескольким группам детей

С 15 марта будет рекомендовано водить в детские сады только тех детей, родители которых не могут работать удаленно, постановил Кабинет министров. Детсады также будут доступны для детей, родители которых работают удаленно, но не могут следить за ребенком параллельно с выполнением рабочих обязанностей.

Цель регулирования - обеспечить меньшее число детей в детсадовских группах, чтобы эффективнее ограничивать распространение Covid-19.

В "безопасных самоуправлениях" обучение можно будет возобновить на свежем воздухе

С 15 марта процесс формального и неформального образования в наиболее эпидемиологически безопасных муниципалитетах можно будет проводить на открытом воздухе, что позволит собираться группам до 20 человек.

Разрешение будет действовать в течение двух недель в муниципалитетах, где совокупная заболеваемость Covid-19 не превышает 250 случаев на 100 000 человек. Таким образом, для учащихся начальных и средних школ будет возможно очное обучение.

Въезжающим из третьих стран будет необходимо сдать тест на Covid-19 и уйти на самоизоляцию

С 17 марта, вернувшись из поездки в третью страну, въезжающие в Латвию должны будут пройти тест на Covid-19 за свой счет и уйти на самоизоляцию.

Во вторник, 9 марта, правительство решило разрешить с 17 марта полеты в третьи страны, поэтому в пятницу правительство приняло меры по контролю и мониторингу соблюдения населением требований эпидемиологической безопасности при возвращении из-за границы.

В решении правительства прописано, что человек должен будет пройти тест на Covid-19 при возвращении из незначительной поездки из третьей страны.

Если тест отрицательный , человек отправляется по месту жительства на десять дней самоизоляции.

, человек отправляется по месту жительства на десять дней самоизоляции. Если тест на Covid-19 положительный или человек не сдает тест, он немедленно отправляется в туристическое жилье из списка туристических мест, который ведет Латвийское агентство инвестиций и развития.

Напомним, в четверг, 11 марта, на заседании правительства планировалось принять решение об изменениях ограничений, в том числе о необходимости дистанционной работы в государственных и муниципальных учреждениях и частных компаниях, а также о допустимом количестве пассажиров в общественном транспорте.

Однако во время заседания премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил перерыв, после чего сообщил, что во включенных в повестку заседания вопросах есть "существенные недостатки".

Как указал премьер, во вторник было принято решение с 17 марта разрешить полеты в третьи страны, а на заседании в четверг планировалось утвердить меры контроля за тем, чтобы возвращающиеся из-за рубежа жители Латвии соблюдали ограничения.

Однако Министерство экономики не подготовило предложения о контроле соблюдения ограничений въезжающими из третьих стран лицами.

На следующей неделе принимать решение по этому вопросу будет уже поздно, поэтому министр призвал вернуться к этой дискуссии в пятницу.