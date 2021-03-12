Суд рассмотрит иск о запрете на работу косметологов

Суд принял иск LKA и возбудил дело 11 марта. Теперь у Кабинета министров есть месяц, чтобы предоставить разъяснения по иску.

Также суд принял ходатайство о временном урегулировании, приостанавливающем вышеупомянутый запрет до вынесения судом вердикта. Ходатайство о приостановке запрета суд рассмотрит 8 апреля.

Как указывается в иске LKA, косметолог или специалист индустрии красоты в cфере косметологии может работать не только в медицинском учреждении, но и в частной компании, а также индивидуально. Однако в соответствии с постановлением Кабинета министров услуги косметологии разрешается оказывать только специалистам, работающим в медучреждениях. Таким образом, возникает неравная ситуация и недобросовестная конкуренция между практикующими медиками одинаковой квалификации.

Ассоциация подала в суд заявление об отмене постановления Кабинета министров в части, запрещающей оказание косметологических услуг практикующими медиками, зарегистрированным в соответствующем регистре, если они не работают в медучреждениях.

Sorainen в рамках этого дела предоставляет LKA бесплатную юридическую помощь.