Пт, 12.03.2021
Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Суд рассмотрит иск о запрете на работу косметологов

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Рижское отделение Административного районного суда возбудило дело по иску Латвийской ассоциации косметологов (LKA), которая требует отозвать введенный правительством запрет на предоставление услуг косметологов и других специалистов индустрии красоты в сфере косметологии, сообщил агентству LЕТА партнер адвокатского бюро Sorainen Андрис Тауриньш.

Суд принял иск LKA и возбудил дело 11 марта. Теперь у Кабинета министров есть месяц, чтобы предоставить разъяснения по иску.

Также суд принял ходатайство о временном урегулировании, приостанавливающем вышеупомянутый запрет до вынесения судом вердикта. Ходатайство о приостановке запрета суд рассмотрит 8 апреля.

Как указывается в иске LKA, косметолог или специалист индустрии красоты в cфере косметологии может работать не только в медицинском учреждении, но и в частной компании, а также индивидуально. Однако в соответствии с постановлением Кабинета министров услуги косметологии разрешается оказывать только специалистам, работающим в медучреждениях. Таким образом, возникает неравная ситуация и недобросовестная конкуренция между практикующими медиками одинаковой квалификации.

Ассоциация подала в суд заявление об отмене постановления Кабинета министров в части, запрещающей оказание косметологических услуг практикующими медиками, зарегистрированным в соответствующем регистре, если они не работают в медучреждениях.

Sorainen в рамках этого дела предоставляет LKA бесплатную юридическую помощь.

Как сообщалось, с 1 марта при условии соблюдения эпидемиологических ограничений разрешено предоставление услуг парикмахеров, мастеров маникюра и подологов, однако работа косметологов по-прежнему запрещена.

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