"Без промедления освободить". Навального увезли из СИЗО неизвестно куда вопреки решению Страсбурга

Адвокаты Навального считают, что политика не могли этапировать в колонию и должны были оставить в СИЗО до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана. В резолютивной части этого приговора Навальному было не только назначено наказание в виде штрафа по статье о клевете там же были указаны и два с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Защита добивается отмены приговора и считает, что этапировать осужденного можно будет только в случае, если именно он вступит в силу.

Мнения опрошенных Би-би-си юристов по этому поводу разошлись. Судья Мосгорсуда в отставке и бывший член президентского совета по правам человека (СПЧ) Сергей Пашин говорил, что Навального могут отправить в колонию на основании уже вступившего в силу решения о замене условного срока реальным.

Но соратник Пашина по СПЧ, адвокат и бывший прокурор Юрий Костанов сказал Би-би-си, что согласен с позицией адвокатов Навального, что до вступления в силу более позднего приговора, в котором объединены наказания, этапирование невозможно.

Что может сделать дальше комитет министров Совета Европы?

Решение комитета принималось в закрытом заседании без участия заявителей и экспертов, однако свои меморандумы в поддержку Навального прислали в Страсбург адвокаты из правозащитных НКО - Центра содействия международной защите и правозащитного центра "Мемориал" (внесен в России в список иностранных агентов).

"Мемориал" просил комитет министров предписать России правовую обязанность отменять решения национальных судов и пересматривать уголовные дела в ситуациях, когда ЕСПЧ установил нарушения статьи 7 Конвенции.

А Центр содействия международной защите сообщил, что российская судебная система применяет избирательный подход к исполнению решений ЕСПЧ в случаях нарушения права на справедливое судебное разбирательство. Во многих делах Верховный суд России в таких случаях приговоры отменял, а дела рассматривались заново.

Навальный просил комитет министров Совета Европы возбудить в Европейском суде по правам человека разбирательство о неисполнении Россией решений ЕСПЧ. Однако участники сессии договорились лишь заново рассмотреть его дело на следующей сессии в июне 2021 года.

Если политик к тому моменту не будет освобожден, комитет сделает следующий шаг - примет промежуточную резолюцию о сложной ситуации, которая требует "особого внимания".

Передавать на рассмотрение ЕСПЧ вопрос, выполнили ли национальные власти обязанность исполнить его решения, комитету позволяет с 2010 года 46-я статья Конвенции о правах человека. Но комитет применил эту процедуру лишь однажды - в отношении Азербайджана в похожем деле оппозиционера и блогера Ильгара Мамедова - чтобы освободить его из тюрьмы.