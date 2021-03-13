"Без промедления освободить". Навального увезли из СИЗО неизвестно куда вопреки решению Страсбурга

Решение комитета министров Совета Европы (руководящего органа Совета Европы, куда входят министры иностранных дел 47 государств-членов совета) принято на завершившейся 11 марта в Страсбурге сессии по контролю за исполнением наиболее резонансных постановлений ЕСПЧ.
На этих сессиях обсуждаются конкретные меры, которые, по мнению комитета, должны устранить выявленные ЕСПЧ нарушения Европейской конвенции в конкретных делах и восстановить права заявителей.
Постановление ЕСПЧ по жалобе Навального в связи с делом "Ив Роше" было принято еще в 2017 году, но пока политик был осужден условно, вопрос об этом комитет не рассматривал. Не было его и в утвержденной в декабре 2020 года повестке нынешней сессии.
Представители Навального от его имени в феврале сообщили комитету министров Совета Европы об "абсолютном неуважении" России к обязательству исполнять решения ЕСПЧ и "нежелании властей даже делать вид", что они его исполняют. "Незаконное осуждение по делу "Ив Роше" стало инструментом в руках властей для продолжения его преследования", - говорилось в их обращении.
После лишения Навального свободы и решения о его отправке в колонию комитет решил этот вопрос экстренно рассмотреть.
Что говорится в решении?
В решении комитет ссылается на выводы ЕСПЧ, согласно которым приговор Алексею Навальному и его брату Олегу по делу "Ив Роше" в 2014 году за деятельность, "неотличимую от коммерческой", был произвольным, непредсказуемым и явно необоснованным.
ЕСПЧ признал, что приговор был вынесен в нарушение статей 7 и 6 Европейской конвенции - о запрете наказания за действия, не являющиеся по закону преступлением, и праве на справедливое судебное разбирательство.
Пересмотр приговора Верховным судом России, который оставил его в силе, "не исправил установленных нарушений", признали в Страсбурге. Заявители, по мнению комитета, "продолжают испытывать негативные последствия приговора, вынесенного с нарушениями Конвенции".
"Глубокую озабоченность" комитета вызвала замена Навальному условного осуждения реальным сроком лишения свободы. В решении говорится, что "исполнение приговора, вынесенного с такими существенными нарушениями, абсолютно противоречит выводам и духу постановления ЕСПЧ".
Комитет напомнил, что по его устоявшейся практике исполнить решение ЕСПЧ о нарушении статьи 7 Конвенции без отмены приговора невозможно. Он призвал власти "принять все возможные меры для отмены приговора" по делу "Ив Роше" и устранить его "любые негативные последствия".
Навальный тем временем должен быть "без промедления освобожден", говорится в решении.
Где сейчас Навальный и что говорит защита
"Комитет министров подтвердил нашу позицию о том, что, поскольку было допущено нарушение 7-й статьи Конвенции и действия, за которые Алексей был осужден, не являются преступлением, власти должны немедленно его освободить от отбывания наказания. То есть "7-я статья нарушена - освобождайте", - сказала Би-би-си адвокат Ольга Михайлова.
Несмотря на такое решение комитета министров, подчеркнула она, Навального в очередной раз увезли в неизвестном направлении из СИЗО города Кольчугина.