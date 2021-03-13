Ушаков: деньги ЕС нужно тратить на реформы в экономике, а не "зарывать" в строительные проекты

По словам своего представителя Дианы Шване, Ушаков считает, что успех или провал Фонда восстановления и устойчивости нельзя измерить в километрах отремонтированных дорог, кубометрах реновированных зданий или в проектах, обозначенных как "цифровые" и "зеленые", как это уже делают некоторые правительства ЕС, в том числе правительство Латвии.

В четверг на пленарном заседании Европарламента прошло голосование по Европейскому семестру координации экономической политики. Европейский семестр 2021 года - это внеочередной цикл, который напрямую связан с механизмом восстановления и устойчивости. Ушаков был докладчиком по этому вопросу как член бюджетного комитета Европарламента.

"Для Европы жизненно важно, чтобы механизм восстановления и устойчивости использовался для создания новой экономики при одновременном сокращении бедности, порвышении социальной справедливости, социальной сплоченности и уровня жизни", - сказал он. 1

Государства-члены представят свои национальные программы реформ в одном интегрированном документе. Эти национальные планы должны будут содержать обзор реформ и инвестиций, которые государства сделают в соответствии с целями механизма. Еврокомиссия будет давать рекомендации конкретным странам только по бюджетной ситуации. В 2021 году не будет структурных рекомендаций для конкретных стран, особенно для тех, которые представили планы восстановления и устойчивости.

Ушаков обратил внимание на то, что Латвия получит около двух миллиардов евро напрямую из Фонда восстановления и устойчивости. 1

"Именно из этого фонда Рига получит те 136 миллионов, на которые новая столичная власть построит своей знаменитый метробус. Получается, прошлый год я посвятил работе над механизмом восстановления, а теперь придется сконцентрироваться на том, чтобы правительство Латвии и Рижская дума потратили бы эти деньги на нужды населения страны ", - заявил депутат.