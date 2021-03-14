До 100% от зарплаты: сотрудникам бюро мэра и вице-мэров Риги щедро доплачивают

В бюро мэра Риги Мартиньша Стакиса (PP) работали пять советников и руководитель бюро. Самая высокая заработная плата установлена ​​для главы бюро в размере 2264 евро, кроме того, ей выплачивается надбавка в размере 40% от заработной платы. В свою очередь советники получают фиксированную зарплату в размере 2232 евро в месяц. Четырем советникам также выплачивалась надбавка в размере 30% от зарплаты, а одному из них - 40%.

В этом году из бюро Стакиса ушли трое консультантов, а на их место наняты двое. Для них также была определена заработная плата в размере 2232 евро до вычета налогов и надбавка в размере 30% от заработной платы.

Руководителю бюро вице-мэра Вильниса Кирсиса (НЕ) выплачивается зарплата в размере 2264 евро и надбавка в размере 20%. В бюро работают три консультанта, которые получают зарплату в размере 2232 евро.

До конца февраля советник Кирсиса Янис Мейранс получал 100% надбавку к зарплате. С 1 марта он получит надбавку в размере 30%.

Советнику вице-мэра, который также является советником министра финансов, Интсу Далдерису надбавку не платят, а третий консультант, в свою очередь, получает надбавку к зарплате в размере 15%.

Сотрудникам Эдварда Смилтенса (NA/LRA) и Линды Озолы (НКП) платят скромнее. Заработная плата руководителей бюро и советников одинакова - 2264 евро и 2232 евро соответственно.

С 1 марта по 30 июня у руководителя бюро Смилтенса была премия в размере 45% от заработной платы, а для советников надбавки не было.

В свою очередь, в бюро Озолы работают только глава бюро и один советник, для которых нет надбавок.