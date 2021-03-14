Для успешного сотрудничества: Rīgas satiksme заплатило чиновнику Рижской думы 30 000 евро

Два года назад в Rīgas satiksmе начались перемены. После ареста многолетнего руководителя компании Леона Бемхенса по уголовному делу о коррупции при покупке трамваев у компании появилось новое правление. Тогда мэр Риги Нил Ушаков доверил предприятие Анрийсу Матису.

Задачей Матиса было сократить расходы и стабилизировать компанию, чтобы пассажиропоток в городе не останавливался. Также ему пришлось разобраться с консультантами "Согласия". Такие были почти в каждом муниципальном капитальном обществе, в том числе и в Rīgas satiksmе.

В 2018 году Rīgas satiksme в виде дотаций получило 122 млн евро. Но год закончился с убытками в 6 млн евро. Поэтому в 2019 году компании пришлось запросить у муниципалитета еще больше - 130 млн евро. У города также начали заканчиваться деньги.

Для успешного сотрудничества Rīgas satiksme наняло влиятельного помощника - сотрудника финансового департамента Рижской думы Андриса Коношонока.

Коношонок участвовал в рабочих группах Rīgas satiksme, в заседаниях правления и встречах с руководством Рижской думы. За это ему ежемесячно платили 2500 евро.

Он продолжил свою работу даже после утверждения бюджета Rīgas satiksme и ухода из руководства Матиса. Всего Коношоноку было выплачено 30 тысяч евро.

Он совмещал работу консультанта с должностью в финансовом департаменте Рижской думы и в ныне ликвидированном фонде Riga.lv, где он был председателем правления. Это был первый муниципальный фонд, созданный "Согласием", который позднее дума закрыла за ненадобностью.

Коношонок в финансовом департаменте отвечал за внедрение нового бухгалтерского программного обеспечения во всех муниципальных учреждениях. Процесс шел сложно. Выяснилось, что Рижский центр информационных технологий, которым руководит Эрик Зегелс, купил программу за 11 млн евро без конкурса.

Коношонок - не единственный сотрудник муниципалитета, заработавший в Rīgas satiksme. С 2017 года несколько соглашений имеет и руководитель Центра защиты данных и безопасности информационных технологий Сигне Плуминя.

В 2017 году она подготовила заключение по коллективному договору с профсоюзом за 1650 евро. В 2018 году она получила 4000 за подготовку жалобы в споре Rīgas satiksme с Государственной инспекцией данных. До работы в Рижском самоуправлении Плуминя много лет была директором инспекции.

31 января 2020 года Плуминю наняли, чтобы помочь сгладить споры из-за утечки данных в конкурсе на должности членов правления. Журналисты получили конфиденциальную информацию о том, что бывшие члены правления Эмил Якринс и Элина Эпалте-Друлле продолжают участвовать в последнем туре конкурса, несмотря на то, что выбыли из конкурса в предыдущем туре из-за репутационных рисков. Государственная инспекция данных нарушений в хранении данных конкурса не обнаружила. Это событие позволило Плумине заработать 3360 евро.

В свою очередь, по другим консалтинговым договорам, заключенным с 2010 по 2019 год, в суд поданы иски. Ответчиками являются бывшие члены правления Леон Бемхенс, Янис Гедушев, Эдмунд Зивтиньш, Андрей Пожарнов и Ирина Фелдмане. Их просят вернуть деньги, выплаченные компанией людям "Согласия" - бывшим депутатам, журналистам и другим лицам, полезным для партии. Часть этого дохода они жертвовали "Согласию".

В 2019 году полиция возбудила уголовное дело против, возможно, фиктивных консультантов Rīgas satiksme. Расследование все еще продолжается. В настоящее время этому препятствует эпидемия Covid-19.