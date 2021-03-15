Недооцененный витамин Е: основная польза для здоровья и красоты

Лига Цируле, фармацевт аптечной сети Apotheka, напоминает, какие функции выполняет этот витамин и в каких продуктах он содержится.

"Нередко люди обращают внимание, находится уровень железа или витамина D в пределах нормы, однако, следовало бы позаботиться, чтобы питание было разнообразным и включало бы сбалансированное количество других витаминов и минеральных веществ. Весной следовало бы поддержать возможно ослабленный после зимы организм, и следовало бы подумать о том, как естественно получить побольше различных витаминов, включая витамин E, который защищает клетки от свободных радикалов", - говорит фармацевт Лига Цируле.

"Не даром витамин E включают в косметические средства - он необходим для здоровой кожи."

Основная функция витамина E - защита клеточных мембран от свободных радикалов, образующиеся, когда человеческий организм преобразует съеденное в энергию. Кислород, в свою очередь, в результате радикальных химических процессов повреждает клеточные мембраны, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых или даже онкологических заболеваний. Витамин Е участвует в этих химических процессах и защищает клетки, поэтому этот витамин и называют антиоксидантом. Свободные радикалы в организме чаще возникают при курении, под воздействием загрязненного воздуха или высоких уровней ультрафиолетового излучения.

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Благодаря антиоксидантным свойствам, витамин E также используется и в дерматологии - для локального применения на коже, и его включают в состав различных косметических продуктов: в увлажняющие, омолаживающие кремы и кремы для загара, различные сыворотки и др. средства. Косметика с содержанием витамина Е помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения, повреждений, вызванных загрязнением окружающей среды и возникновения воспалений.

Еще витамин красоты улучшает работу иммунной системы и предотвращает образование тромбов в кровеносных сосудах сердца. При этом следует отметить, что ученые все еще исследуют пользу витамина Е в случаях сердечно-сосудистых, онкологических, глазных и нейродегенеративных заболеваний. В настоящее время отсутствуют конкретные доказательства, что именно прием витамина Е помогает защититься от этих заболеваний или приносит пользу людям, которые уже имеют эти заболевания.

Наиболее ценные источники витамина

Витамин E не образуется в организме человека, и его получают вместе с пищей. Этот растворимый в жирах витамин не возможно получить слишком много - организм накапливает и использует его по необходимости.

Витамином E богаты орехи: миндаль, арахис, фундук. Он также содержится в семенах подсолнечника, в помидорах, брокколи, шпинате, тыкве, спарже, авокадо, оливках, а также в манго и киви. Ценность имеют такие масла, как масло из зародышей пшеницы, фундука, виноградных косточек, из семян льна и миндальное масло. Витамин Е содержится в томатной пасте, яичном желтке и лососе, а также в небольших количествах в пряностях: петрушке, тимьяне, базилике, гвоздике и в порошке спирулины.

Шесть идей о том, как обогатить организм натуральным витамином Е

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Посыпайте салаты, бутерброды или рагу очищенными семечками подсолнечника, зародышами пшеницы, базиликом или тимьяном.

Используйте авокадо или ореховое масло вместо масла для булочек или закусок.

К утренней каше добавляйте горсть орехов или используйте миндальную муку вместо обычной пшеничной муки для выпечки блинов.

Добавляйте в смузи столовую ложку орехового масла или манго, таким образом сделав консистенцию более кремовой и обогатив напиток ценным витамином Е.

Добавляйте порошок спирулины в кефир, йогурт, смузи - массу необычного цвета можно использовать для десерта, замочив в ней семена чиа, и слоями положив в креманку ломтики манго, полученную массу, дольки киви, измельченные орехи и т. д.

Используйте масло миндаля и виноградных косточек для ухода за телом и лицом, объединяя с легкими массажными движениями. Это увлажнит кожу и обогатит ее витамином Е.