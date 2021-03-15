"Очень хочется знать, где он". Юлия Навальная опубликовала фрагмент письма супруга из СИЗО
Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия опубликовала в Instagram снимок письма мужа.
Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия опубликовала в Instagram снимок письма мужа.
"В последний день Масленицы поделюсь с вами кусочком письма от Алексея, которое он мне прислал в начале недели. И пусть он не может сегодня поесть со мной блины, очень хочется знать, где он и что с ним всё в порядке", - написала Навальная.
"Привет, кошарик. Представляешь, а сегодня утром блины на Муз-ТВ делал Хабиб (который поет "Ягода-малинка"). Так он на два яйца положил ТРИ столовые ложки сахара. А потом намазал блин слоем шоколада толщиной в палец. Ужас! Очень хочу блинов",
- поделился в письме политик.
Сегодня, 15 марта, стало известно, что Навальный находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров во Владимирской области.
Ранее было неизвестно, где именно находится Навальный. 25 февраля его этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в изолятор города Кольчугино Владимирской области. В ФСИН обещали сообщить о местонахождении политика, когда его доставят на место отбывания наказания.