Пн, 15.03.2021
На данный момент мне кажется, что эта ситуация, эта закупка, которая в настоящее время в процессе, снова из серии: "Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что". Даниэль Павлютс, министр здравоохранения о будущем e-veselība
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения о будущем e-veselība
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"Очень хочется знать, где он". Юлия Навальная опубликовала фрагмент письма супруга из СИЗО

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия опубликовала в Instagram снимок письма мужа. 

"В последний день Масленицы поделюсь с вами кусочком письма от Алексея, которое он мне прислал в начале недели. И пусть он не может сегодня поесть со мной блины, очень хочется знать, где он и что с ним всё в порядке", - написала Навальная.

"Привет, кошарик. Представляешь, а сегодня утром блины на Муз-ТВ делал Хабиб (который поет "Ягода-малинка"). Так он на два яйца положил ТРИ столовые ложки сахара. А потом намазал блин слоем шоколада толщиной в палец. Ужас! Очень хочу блинов",

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- поделился в письме политик.

Сегодня, 15 марта, стало известно, что Навальный находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров во Владимирской области.

Ранее было неизвестно, где именно находится Навальный. 25 февраля его этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в изолятор города Кольчугино Владимирской области. В ФСИН обещали сообщить о местонахождении политика, когда его доставят на место отбывания наказания.

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