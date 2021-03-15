Житель Эстонии: у моего ребенка появился редкий, но опасный симптом коронавируса

Прийт рассказал, что симптомы у его ребенка появились на позапрошлой неделе в пятницу, когда он вернулся из детского сада. Сначала пропал голос, потом появился сильный кашель. "Начался такой лающий сухой кашель", - вспоминает отец. Температура поднялась до 38,8 градуса, родители сразу вызвали скорую помощь. На следующий день ребенку стали давать сироп от кашля, но симптомы усугубились. Кровотечение из носа также было еще в пятницу, хотя вначале несильным.

В субботу после консультации со специалистами было решено, что ребенку надо сделать тест на коронавирус. Во вторник поступила информация, что ребенок заражен.

Экстренная поездка в тартускую клинику

Во вторник температура спала, но кровь из носа текла все сильнее. "Раньше кровотечения были слабыми, но становились все хуже и хуже, длились уже по тридцать минут, а кровь все не останавливалась", - описывает Прийт.

Пришлось звонить в скорую помощь. Когда это произошло впервые в тот день, кровотечение у ребенка остановилось еще до приезда медиков и скорая помощь развернулась на полпути. "Было сказано позвонить, если вновь начнется. В обед снова началось кровотечение. Все было так плохо, что скорая помощь приехала с включенными проблесковыми маячками", - рассказал Прийт.

Тогда медики решили, что ребенка следует в экстренном порядке везти в ЭМО клиники болезней уха, горла, носа Клиники Тартуского университета, что и было сделано.

Прийт сказал, что через 30 минут операционный зал в Тарту был готов оказать помощь маленькому пациенту, и ему прижгли кровеносные сосуды в одной ноздре. После этого у ребенка кровь из носа лишь слегка сочилась.

"Это было ужасно и переходило все границы, - вспоминает Прийт. - Одна опасная вещь, которую мы никак не ожидали от коронавируса".

Но то, связаны ли кровотечения из носа именно с коронавирусом, медики все-таки не могут подтвердить однозначно. Кровотечение также не упоминается в предоставленном Департаментом здоровья списке симптомов коронавируса. Но пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель сказала, что в последние месяцы у зараженных в нескольких случаях случались кровотечения. "Кровотечение не внесено как симптом Covid-19 в наш список симптомов. В примечаниях указано, что кровотечение произошло у 11 человек в феврале и марте этого года", - говорит она.

Маленький пациент пошел на поправку

К прошлой пятнице состояние ребенка стабилизировалось. Температуры и кровотечения нет, но сухой кашель остался. "В четверг из носа шло немного крови. Кашель по-прежнему есть. Просыпается посреди ночи и начинает плакать. Ночью может поспать четыре часа", - описывает ситуацию отец.

Семья до 15 марта на карантине, у других членов семьи симптомов заболевания нет. Прийт добавил, что его тест на коронавирус в пятницу оказался негативным.

"Каждый день беседуем с семейным врачом. Он порекомендовал спокойно сидеть дома и следить за ребенком. Давать сироп от кашля, и если что-то вновь произойдет, обращаться в ЭМО", - сказал отец семейства.

"Я хочу всех предупредить, что и дети могут очень тяжело переносить коронавирус, поэтому я заговорил на эту тему", - добавил Прийт.