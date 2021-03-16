"Может, он уже сомневается": сестра Меган Маркл напророчила Меган и Гарри скорый развод

56-летняя американка, которая почти 20 лет лет не видела сестру и не знакома с ее мужем, считает, что если пара не обратится за психологической помощью и не устроит тур по Великобритании с извинениями за свои обвинения в адрес королевской семьи, все закончится разводом.

По мнению Саманты, принц Гарри должен осознавать, что Меган рушит его отношения с королевской семьей и постоянно обманывает, преследуя личные цели. "Может, он уже сомневается. Это должно происходить, если у него функционирует лобная доля! Ему не 12. Он был в армии, он должен задумываться: "Боже мой, все, что ты мне сказала, было ложью", - цитирует издание Саманту Маркл.

Ранее Саманта обвиняла Меган Маркл в нежелании помогать отцу. "Если ты можешь потратить 75 тысяч долларов на платье, ты можешь потратить их и на отца", - возмущалась она.

В январе 2021 года стало известно, что женщина написала компрометирующую книгу "Дневник нахальной принцессы" о герцогине Сассекской. Автор утверждает, что "намерена поделиться с читателями хорошими, плохими и грязными подробностями о Меган Маркл".

Во время беседы с Опрой неделю назад актриса сказала, что не виделась со сводной сестрой уже почти два десятилетия. Меган заявила, что сестра не знает ее, они не росли вместе, поэтому все, что она рассказала в своей книге, не может быть правдой.