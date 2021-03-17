Канализационные трубы знают правду о здоровье жителей Эстонии

Если коронавирус появляется в испражнениях за день до того, как человек почувствует себя заболевшим или отправится делать тест, проба сточных вод предсказывает возникновение вспышки заболевания намного раньше. Воды показывают течение болезни и масштабы распространения, поскольку все те, в чьем организме коронавирус какое-то время назад обосновался, не чувствуют себя достаточно плохо, чтобы считать себя заразными.

Но как берутся пробы, которые раз в неделю попадают в расположенную в Тарту лабораторию примерно из 30 маленьких населенных пунктов, находящихся под наблюдением в течение 20 суток? Запросто может возникнуть ошибочная картинка: бросившие жребий ученые, вооружившись лампами, берут пипеткой пробы на дне самого глубокого смрадного коллектора. Забегая вперед, скажу, что в действительности забор сточных вод происходит быстрее и в больших объемах, а то, что берут на пробу, намного зловоннее, чем можно себе представить.

Вонючий суп

Со стороны жестяной домик на закрытой территории Кейлаской водоочистной станции ("Внимание! Опасность биологического заражения!" - предупреждает табличка на воротах) выглядит благопристойно и невинно. Пожелавший остаться безымянным старший специалист Эстонского центра исследования окружающей среды надевает на руки синие пластиковые перчатки, натягивает на лицо маску, а на глаза - желтые защитные очки.

На некоторых прошлогодних фотографиях видно, что люди, берущие пробы сточных вод, пользовались меньшим количеством защитных средств, но сейчас, в пиковый момент пандемии, к требованиям безопасности относятся бескомпромиссно. Чтобы нейтрализовать остатки предыдущего забора пробы, старший специалист заливает ковш огромным количеством дезинфицирующего средства и заходит в домик. В нос сразу ударяет смрад - поначалу кажется, что пахнет жирными щами.

Шаг вперед - и вонь становится удушающей. Пахнет так, словно бульон прокисал на протяжении всего жаркого лета.

Еще один шаг - и торнадо вони бушует уже во всю мощь, ощущение, что вот-вот оступишься на мокром бетонном полу. Пахнет падалью, тухлыми яйцами, гнилью.

Но нужно идти дальше. Заборщик пробы уже поднялся на металлический подиум, расположенный в дальнем конце помещения, открыл люк и начал размешивать черно-коричневую токсичную жижу. Крупные куски застряли между металлическими прутьями. Жидкость в бутылку, сверху крышку, люк закрыли - и обратно. Уффф! Чуть в стороне быстро и беззвучно в больших концентрированных бетонных бассейнах вращается уже менее сильно пахнущий субстрат.

Бутылочка с остатками жизнедеятельности кейласцев отправляется в желтый ящичек и в багажное отделение фургона, а завершившие свой жизненный путь перчатки сдираются с рук и кладутся в большой пластиковый мешок. Двигатель снова начинает жужжать, поскольку заборщикам проб за день нужно объехать до семи таких объектов.

Что происходит в лаборатории?

Забор пробы сточных вод на анализ. ФОТО: Madis Veltman