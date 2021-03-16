Спустя две недели после операции на сердце 99-летний принц Филипп возвращается домой

У "Железного герцога", как его называют британцы, все еще крепкое здоровье, поэтому следующие несколько месяцев супруг королевы проведет под строгим наблюдением врачей, пишет dailymail.co.uk.
Ранее сообщалось, что Герцог Эдинбургский в марте перенес хирургическую операцию в Барте (пока не уточняется, какую именно), после которой теперь будет проходить реабилитация.
После операции его перевели в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне для дальнейшего лечения.
Герцог Эдинбургский, которому в июне исполнится 100 лет, был доставлен в больницу 16 февраля после того, как почувствовал себя плохо.
94-летняя Елизавета II и Филипп соблюдали социальное дистанцирование в Виндзорском замке, поскольку из-за почтенного возраста они находятся в группе повышенного риска заражения Covid-19.
В январе они оба получили первую дозу вакцины против Covid-19, сообщил Букингемский дворец.