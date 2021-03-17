Грядет весна? На следующей неделе ожидается до +15 градусов
В ближайшие дни температура воздуха в Латвии снизится, но на следующей неделе ожидается более теплая погода, следует из последних прогнозов синоптиков.
В ближайшие дни температура воздуха в Латвии снизится, но на следующей неделе ожидается более теплая погода, следует из последних прогнозов синоптиков.
Самым холодным днем будет пятница, 19 марта, когда по всей стране на протяжении всего дня сохранятся морозы, а в ночь на субботу температура воздуха во многих местах опустится до -9 ..- 14 градусов. Максимальная температура воздуха в конце этой недели в основном будет составлять ниже +5 градусов.
Временами ожидается снег, местами сильный снегопад, в субботу и воскресенье дождь.
Даже в начале следующей недели погода будет прохладной, потом потеплеет и температура воздуха
Ожидается, что осадков будет мало, и часто будет светить солнце.
Уже сообщалось, что в субботу, 20 марта, в 11:37 будет равноденствие и начало астрономической весны.
Четверг, 18 марта, будет первым днем 2021 года, который окажется длиннее ночи. Каждый следующий день продолжительность дня будет увеличиваться чуть менее чем на пять минут, пока 21 июня не наступит летнее солнцестояние, а продолжительность дня в Риге достигнет 17 часов 52 минут.
Галерея: весна в Латвии