Грядет весна? На следующей неделе ожидается до +15 градусов

Самым холодным днем ​​будет пятница, 19 марта, когда по всей стране на протяжении всего дня сохранятся морозы, а в ночь на субботу температура воздуха во многих местах опустится до -9 ..- 14 градусов. Максимальная температура воздуха в конце этой недели в основном будет составлять ниже +5 градусов.

Временами ожидается снег, местами сильный снегопад, в субботу и воскресенье дождь.

Даже в начале следующей недели погода будет прохладной, потом потеплеет и температура воздуха

временами может достигать +10 .. + 15 градусов.

Ожидается, что осадков будет мало, и часто будет светить солнце.

Уже сообщалось, что в субботу, 20 марта, в 11:37 будет равноденствие и начало астрономической весны.

Четверг, 18 марта, будет первым днем ​​2021 года, который окажется длиннее ночи. Каждый следующий день продолжительность дня будет увеличиваться чуть менее чем на пять минут, пока 21 июня не наступит летнее солнцестояние, а продолжительность дня в Риге достигнет 17 часов 52 минут.