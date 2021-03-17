В Эстонии пьяный мужчина ударил спящего соседа мечом

Почему водитель, проживающий в Ляэне-Вирумаа, как-то в сентябре 2019 года в три часа ночи зашел в квартиру на втором этаже жилого дома и воткнул 80-сантиметровый меч в живот спящему соседу? "Хороший вопрос, меч просто подвернулся мне под руку", - отвечает 47-летний житель Симуна Хейти Луми следователю, спрашивающему, зачем он отправился в квартиру соседа посреди ночи с мечом в руке.
Луми и живущий по соседству Вахур (50) до этого никогда не ссорились и еще за день до кровавых событий вежливо поприветствовали друг друга при встрече в доме, пишет Rus.Postimees.
И "самурай", и жертва в пятницу, 6 сентября 2019 года, в разных компаниях употребляли алкоголь. Вахур и двое его друзей пили водку и пиво в его квартире, Луми пил водку с другом в бане. Когда Луми вернулся домой в субботу вечером, Вахур и его гость Арно (48) уже спали несколько часов. Луми достал из ящика меч, поднялся на второй этаж и вошел в квартиру через незапертую дверь.
Неизвестная фигура около кровати
Получивший ножевое ранение Вахур вспоминает случившееся: "В три часа ночи я проснулся, открыл глаза и заметил, что какая-то фигура стоит рядом с кроватью, примерно в метре от нее. В его правой руке я видел телефон, экран которого освещал комнату. Я видел предмет в его левой руке, но не понял, что это. Я начал подниматься с постели, чтобы выяснить, что происходит. В это время он ударил меня предметом, находившимся в левой руке, в правую часть тела и пошел в другую комнату, где спал Арно", - рассказал Вахур следователю.
Мужчина не ощутил боли сразу после удара, но, прикоснувшись к животу, почувствовал, что его рука влажная, и понял, что это кровь. Он встал, подошел к двери и увидел человека с мечом, склонившегося над диваном, на котором спал его гость, затем человек снял натянутое на голову одеяло, положил его на место и вышел из квартиры. В этот момент Вахур узнал Хейти, жившего в квартире, расположенной ниже.
Друг остановил кровотечение
Вахур подошел к Арно, разбудил его и попросил позвонить по номеру Службы экстренной помощи 112. Гость сделал это, включив громкую связь, а затем передал телефон Вахуру, который смог описать случившееся. "Меня проинструктировали, как остановить кровотечение. Я держал салфетки, смоченные в холодной воде, меняя одну за другой", - рассказал он. Прежде чем прибыла помощь, на какое-то время Вахур потерял сознание.
Хейти Луми объяснил следователю, что в понедельник, 2 сентября, на той же неделе умер Мадис, владелец квартиры наверху, у которого Вахур снимал жилье. По словам Хейти, к тому времени уже образовалась задолженность по оплате коммунальных расходов, и было очевидно, что Вахур не будет платить за проживание после смерти владельца.
Хейти, который с другом пил водку в бане, приехал домой ночью. "Некоторое время я сидел дома за компьютером, а потом решил подняться в квартиру. Планировал взять еще водки и спросить Вахура, когда он съедет с квартиры. Я подумал, может быть, мой разговор подействует лучше, если у меня будет меч. Я хотел спокойно с ним пообщаться", - сказал Луми.
В квартире наверху он попытался разбудить Вахура, прикасаясь к нему мечом. "Я не дотянулся рукой, и я использовал меч как продолжение руки. Я не думал, что могу его как-то ранить. Вахур проснулся и вскочил. Я сам не понял, что меч вошел в его тело. Я понял, что Вахур набрался, не было смысла терять время, и вернулся в свою квартиру. Я хотел заснуть, но не смог, потому что скорая помощь постучалась ко мне и спросила, где находится пострадавший", - рассказал Луми.
Соседи помирились
В январе этого года Вируский уездный суд в ходе сокращенного судебного разбирательства признал Хейти Луми виновным в нанесении серьезного вреда здоровью и приговорил его к четырем годам условно с трехлетним испытательным сроком. Поскольку приговор был сокращен на одну треть в ходе сокращенного производства, в итоге он был приговорен к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения условно.
На слушании потерпевший Вахур заявил, что не хочет, чтобы Хейти был приговорен к реальному тюремному заключению. Он подтвердил, что Луми выплатил ему более тысячи евро на медицинские расходы.
Хейти Луми заказал меч в интернете примерно за полгода до кровавых событий, решив начать коллекционировать мечи. Суд конфисковал его меч как орудие преступления. Сам Луми признал, что заказ меча был ошибкой, и сказал суду, что не хочет, чтобы ему возвращали даже ножны и ящик для хранения с бархатной подкладкой, которые были конфискованы во время предварительного следствия.