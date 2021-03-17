Шуплинска об обучении на открытом воздухе: это не замена основного процесса образования

Также во время занятий на открытом воздухе у учителей есть возможность пояснить школьникам непонятный материал.

Шуплинска напомнила, что все еще актуален региональный принцип, который разрешает очные занятия для учеников 1-4-х классов в тех самоуправлениях, где кумулятивная заболеваемость за 14 дней не превышает 250 случаев на 100 тыс. жителей.

Со следующей недели в список эпидемиологически безопасных самоуправлений войдут Аглонский, Айзпутский, Апский, Ауцский, Буртниекский, Цесисский, Иецавский, Екабпилсский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Приекульский, Ропажский, Руенский, Саулкрастский, Скриверский, Терветский, Варкавский и Вецпиебалгский края. Из списка исключены Циблский, Кулдигский, Неретский, Салский и Сейский края. Критерию Министерства образования и науки о 14-дневном показателе заболеваемости на 100 000 населения соответствуют в настоящее время Аглонский, Айзпутский, Алсунгский, Апский, Ауцский, Буртниекский, Цесисский, Дурбский, Иецавский, Яунелгавский, Яунпиебалгский, Екабпилсский, Кандавский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Мерсрагский, Ницский, Паргауйский, Павилостский, Плявиньский, Приекульский, Ропажский, Руцавский, Рундальский, Руиенский, Саулкрастский, Скриверский, Скрундский, Вецпиебалгский, Вецумниекский и Виеситский края, а также один крупный город - Екабпилс.

Новый список самоуправлений вступит в силу 22 марта.

Министр подчеркнула, что эффективность регионального принципа "безопасной школы" станет понятна на следующей неделе, когда поступит больше данных, однако родители, ученики и педагоги довольны возможностью проводить занятия для младших классов очно.