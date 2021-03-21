Полиция Эстонии взяла рынок фентанила под контроль, все наркобароны отбывают сроки

Если всего несколько лет назад Эстония находилась на вершине европейских рейтингов смертности от наркотиков, то в прошлом, коронакризисном году в Эстонии было зарегистрировано 20 смертей от передозировки. Этот показатель не был столь низким ни разу за последние 20 лет, то есть с тех пор, как в нового тысячелетия среди наркоманов начал неуклонно распространяться сильный и смертоносный фентанил, пишет Rus.Postimees.
Можно сказать, что cейчас рынок наркотиков, который вызывал беспокойство в течение многих лет, взят под контроль, и все основные эстонские "фентаниловые короли" отбывают срок за решеткой.
Большую часть рынка полиция парализовала уже в 2017 году, когда вышла на след рекордного количество фентанила, за поставку которого на улицы в то время заботились по сути всего две группировки - братья Димитрий и Пауль Кярберги и руководивший фентаниловой лабораторией Юрий Воробей, который сегодня лучше всего известен как убийца лидера преступного мира Николая Таранкова.
По словам прокурора Вахура Верте, который в последнее время направлял в суд дела по самым серьезным преступлениям, связанным с наркотиками, рынок с тех пор пустовал, но, поскольку спрос все еще существует, предпринимались некоторые попытки заполнить пустой рынок. В то же время он признает, что претенденты и близко не подошли к такому количеству, которое было изъято у наркогруппировок Кярбергов и Воробья.
Cамыми крупными торговцами фентанилом в прошлом году Верте называет Романа Калашникова, приговоренного к 17 годам лишения свободы за обращение с в сто раз более сильным аналогом фентанила - карфентанилом (решение еще не вступило в силу - ред.), и группировку во главе с Сергеем Прошиным, в отношении которого суд еще только начинается.
Фентаниловые короли сидят за решеткой
Но что позволило фентанилу и его торговцам посеять столько смертей за 20 лет? По словам Верте, одна из причин - продолжительный срок деятельности.
"Им (Кярбергам и Воробью - ред.) удавалось очень хорошо прятаться в тени. Нам потребовалось время, чтобы вычислить настоящих кукловодов. Из разных источников и от обеспокоенных граждан мы время от времени слышали их имена, но долгое время мы не знали, что это и есть эстонские фентаниловые бароны", - констатирует госпрокурор.
Потребовалось несколько лет, чтобы выяснить, кто на самом деле контролирует эстонский рынок фентанила. "Калашников и Прошин только делали первые шаги. Можно только предполагать, что они успели бы натворить за пять или десять лет, когда их масштабы могли бы набрать обороты. Есть и другие претенденты меньшего уровня, но у нас хватает на них сил, и мы стараемся стучать и в их двери", - говорит госпрокурор.
В классическом понимании в Эстонии на данный момент нет новых «наркобаронов»: большинство из них - старые знакомые Центральной криминальной полиции, которые после освобождения из тюрьмы возвращаются на нары.
"Например, Калашников неоднократно наказывался в уголовном порядке: в России за хранение кокаина, в Эстонии за незаконное обращение со взрывчатыми веществами, а теперь - снова за незаконное обращение с фентанилом и оружием", - говорит Верте.
"Те, кто уже был однажды осужден, лучше осведомлены о том, как действует наркополиция, каковы наши возможности слежки и как мы собираем доказательства, и они гораздо более склонны к конспирации в этом отношении".
Локдаун наркорынку не помеха
Согласно недавнему ежегоднику госпрокуратуры, коронакризис привел к лишь к временным и краткосрочным затруднениям с поставками на эстонский рынок наркотиков, и на крупных игроков это никак не повлияло. Наркопреступники с хорошими международными контактами смогли извлечь выгоду даже из кризиса и повысить цены на наркотики примерно на 10 процентов.
По словам прокурора Верте, во время чрезвычайной ситуации прошлой весны с городских улиц исчезли как и законопослушные граждане, так и торговцы и посредники, которые старались вести себя незаметно. Однако ввозу наркотических веществ это сильно не помешало.
По словам прокурора, закрытие границ в первую очередь коснулось более мелких контрабандистов, которые использовали передвигающихся на автобусе "мулов" или ввозили вещества в страну на автомобилях. "Торговцы наркотиками более высокого уровня не сильно пострадали от Covid-19, потому что у них есть свои собственные транзитные каналы как наземного, так и морского транспорта", - объяснил Верте.
Наркорынок перебирается в интернет
В соответствии с духом времени эстонский рынок наркотиков перемещается в интернет, и классическая транспортнировка в лесные тайники-закладки может отойти в ближайшие годы на второй план. По словам Верте, после закрытия фентанилового бизнеса полиция не почивает на лаврах, потому что фронт работ по-прежнему велик. "Действительно, группировки, занимающиеся фентанилом, не отнимают у нас много ресурсов, но вместе с тем мы очень серьезно относимся к предотвращению крупномасштабного оборота амфетамина и кокаина, и работы над этим хватит на несколько лет", - говорит госпрокурор.
Одним из таких мест, где помимо фентанила покупаются и продаются и другие самые опасные наркотики, является так называемый даркнет, который все сильнее мозолит глаза борцам с наркопреступностью, поскольку уже сейчас там идет широкомасштабное распространение веществ. В последние годы полиция обнаружила и отправила под суд несколько группировок, которые способны в короткие сроки распространять в Эстонии сотни килограммов наркотиков.
"Их ассортимент очень широк. Начиная с кристаллов (МДМА - ред.) и ЛСД, заканчивая гашишем или чем-то еще. Они способны распространять наркоту в очень больших объемах, поэтому мы вкладываем в борьбу с ними много ресурсов. Десятки килограммов амфетаминов больше не переносят из одной машины в другую в темном лесу, а продают в даркнете, используя для доставки запрещенного вещества эстонским клиентам услуги курьерских компаний", - объясняет Верте.
"Сегодня среда потребителей очень широка. Хотя 40-50-летние люди с кнопочными телефонами еще не являются завсегдатаями в даркнете, ошибочно думать, что только подростки покупают там наркотики. Это ноу-хау становится все более доступным для всех и перестает быть биномом Ньютона. Глядя на то, какую популярность в последние месяцы обрела криптовалюта биткойн, становится ясно, что это уже не нишевый мир, а сегодняшняя реальность, и мы должны это учитывать в своей работе. Покупка наркотиков в даркнете по сути не намного сложнее, чем создание биткойн-кошелька", - сказал Верте.