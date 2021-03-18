"Запугивание общества": правительство требует конкретных предложений по ужесточению ограничений

В четверг Минздрав предложил пересмотреть текущий подход к оценке риска Covid-19. Министерство предложило принимать решения об усилении мер эпидемиологической безопасности в случае:

если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения увеличится на 20%

если 14-дневная кумулятивная заболеваемость достигнет более 600 случаев на 100 000 населения

если заполненность коек в стационарах достигнет 70%.

Министр экономики Янис Витенбергс заявил, что необходима более подробная информация о предложении Минздрава. Он считает, что это предложение вызовет смятение в общества, поскольку предусматривает ограничения, но непонятно, какие.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш согласился с заявлением министра о том, что предложение Минздрава несет в себе риск "запугивания общества", потому что в документе говорится, в каких эпидемиологических условиях будет действовать государство, но не сказано, как именно действовать.

В свою очередь министр образования и науки Илга Шуплинска спросила, собрала ли группа по оперативному управлению информацию о продолжительности режима чрезвычайной ситуации в других странах. Министр также заявила, что не видит научного обоснования в докладе Минздрава.

"Я вижу только допущение о возможном распространении штаммов Covid-19", - сказала Шуплинска.

"Я считаю, что через два месяца мы снова изменим условия, 16

как мы это сделали с первым принципом светофора и цифрами, которые там фигурировали, но тогда не было научных данных, а теперь они есть", - добавила она.