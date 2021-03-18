Рижские детские сады для нацменьшинств поощряют к переходу на латышский

Детским садам рекомендуется по согласованию с родителями менять язык обучения для групп детей с пятилетнего возраста.

Департамент образования, культуры и спорта сообщил, что с 1 сентября 2019 года основным языком общения в дошкольном образовании детей в возрасте от пяти лет является латышский язык, за исключением специально организованных мероприятий по изучению языка и этнической культуры нацменьшинств.

В настоящее время ведется работа по реализации требований Закона об общем образовании о программах государственного языка во всех дошкольных образовательных учреждениях.

По информации ведомства, мнение родителей детей о возможности изменения образовательной программы для своих детей уже выявлено в большинстве дошкольных учреждений.

В двух дошкольных образовательных учреждениях группы на латышском языке обучения будут формироваться путем приема детей из очереди, в трех дошкольных учреждениях продолжается опрос родителей, а в 20 дошкольных образовательных учреждениях изменение образовательных программ поддерживают родители уже зачисленных детей.

В основном это будут группы детей, достигших возраста получения обязательного образования со своими учителями дошкольного образования.

Планируется предложить дошкольникам продолжить обучение по программе дошкольного образования на государственном языке.

Чтобы обеспечить повышение профессиональной компетентности воспитателей детских садов и подготовить персонал к изменениям в содержании образования, уже в 2018 году были организованы курсы для профессиональных потребностей учителей, чтобы улучшить и укрепить их знания латышского языка.

Также были организованы семинары по обмену опытом и популяризованы примеры передовой практики в дошкольных образовательных учреждениях.

В Рижском самоуправлении услуги дошкольного образования предоставляются в 147 детских садах. Из них 73 учреждения реализуют образовательную программу на латышском языке, 46 учреждений - как на латышском, так и на русском языке, а 28 учреждений - только на русском языке.

Услуги дошкольного образования также предоставляются в 17 школах, в семи из которых - на государственном языке, в четырех - на языке нацменьшинств, а в шести реализуются обе программы.

На 1 октября прошлого года 2538 детей не были обеспечены местом в дошкольных учреждениях, из них местом в программе дошкольного образования для нацменьшинств не были обеспечены 686 детей,