Во время выездной вакцинации можно будет прививать и членов домохозяйства вакцинируемого

В настоящее время проводится вакцинация людей старше 70 лет, а в ближайшее время будет начата также вакцинация людей с хроническими заболеваниями, физическими нарушениями и психическими расстройствами. Среди них есть люди с ограниченными возможностями, которые не могут прибыть в лечебное учреждение, чтобы сделать прививку, поэтому планируется проводить выездную вакцинацию по месту их жительства.