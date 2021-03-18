NEPLP не разрешил ПБК трансляцию новостей LTV7 на русском

Эглитис пояснил, что в четверг совет провел голосование по просьбе ПБК транслировать новости LTV7 на русском языке с целью охвата большей аудитории нацменьшинства, которой LTV7 не достигает. Как сообщил Эглитис, ПБК очень заинтересован в трансляции новостного контента, потому что на канале новости ни на русском, ни на латышском языках не транслируются уже больше года.

По мнению Эглитиса, нет оснований сомневаться в качестве ПБК, поскольку телепрограмма действует в Латвии на законных основаниях. По словам члена совета, это была стратегическая ошибка NEPLP, недальновидная акция, поскольку передача новостей LTV7 в программе ПБК также дала бы возможность значительно поднять рейтинги.

"LTV7 значительно повысит рейтинги, а также предоставит качественную информацию нацменьшинствам, в том числе о ситуации с Covid-19 и вакцинациях, так что станет доступна информация, альтернативная новостям Кремля", - сказал Эглитис.

Он также отметил, что в январе Министерство здравоохранения направило NEPLP запрос о передаче контента государственных СМИ на коммерческое телевидение и радио, особенно тех, которые используются нацменьшинствами на ежедневной основе.

"NEPLP поддерживает передачу контента нацменьшинств коммерческим СМИ, и прошлой весной это было идеей совета. В начале этого года совет также принял активное участие в продвижении документов, чтобы такая возможность снова появилась. Однако сейчас условия в отношении ПБК существенно изменились", - прокомментировал председатель NEPLP Ивар Аболиньш.

Он пояснил, что недавно ПБК получил два штрафа в размере 16 000 евро за нарушения, связанные с распространением вводящей в заблуждение и ложной информации о вирусе Covid 19 и его заразности.

В эфире утверждалось, что вирус не очень заразен, и что избавиться от него можно, съев селедку. В общей сложности NEPLP недавно наложил на ПБК четыре штрафа за серьезные нарушения, и все эти дела находятся на рассмотрении.

"Мы не видим никаких возможностей для этого коммерсанта передавать общедоступный медиа-контент, который является надежным в текущей ситуации. В то же время мы активно ищем решение, чтобы сделать контент, созданный на языке нацменьшинства на LTV7, был доступен столь же широко", - прокомментировал Аболиньш.

NEPLP уже передало содержание государственных СМИ другим коммерческим СМИ. Если обстоятельства существенно не изменятся, NEPLP снова вернется к проблеме ПБК, пообещал председатель NEPLP.

Уже сообщалось, что 28 января правительство решило, что во время режима чрезвычайной ситуации контент, созданный государственными СМИ, также может транслироваться коммерческими СМИ.

Чтобы укрепить латвийское информационное пространство и обеспечить доступность достоверной, объективной и актуальной информации для населения в связи с ограничением Covid-19, NEPLP разработало критерии для передачи новостей и информационных аналитических программ, производимых латвийским телевидением и радио на другие электронные носители бесплатно на время режима ЧС.