Как в Эстонии под видом местных изделий ручной работы продают товары c AliExpress

В эстонских интернет-магазинах иногда замечают товары, настолько похожие на китайскую дешевку, что их можно перепутать. Например, в случае продукции молодого предпринимателя, который рекламирует свои работы как эстонские изделия ручной работы. Вручную сделаны и соломенная шляпа, и большое количество одежды, но точно такие же можно найти на AliExpress, пишет Rus.Postimees.
"Новый бренд одежды в нашей маленькой Эстонии!" - говорится на сайте. "Наши товары созданы с искренней любовью, творчеством и страстью. Мы все должны обеспечить хорошую заботу и защиту нашей коже, поэтому мы решили создать собственный эстонский бренд одежды ручной работы, который позволит вам чувствовать себя как дома, даже когда вы выходите на улицу!" - обещает продавец. Аналогичное обещание можно найти в Instagram в публикациях как компании, так и инфлюенсеров, которые призывают клиентов поддержать эстонский бренд.
Ни для кого не секрет, что в интернете достаточно посредников, которые под видом аутентичных товаров мировых брендов, например, Gucci или Makita продают подделки. Даже если бренд мало известен, товары на AliExpress могут быть чьим-то чужим творением. Подобные действия разочаровывают как дизайнеров и ремесленников, так и потребителей. Никто не осуществляет этический надзор.
Приведенное выше - далеко не единственный пример. Для более успешных продаж многие маркируют свои товары как изделия эстонского производства, даже если это не так. На рынках сбыта можно найти такую детскую одежду, аксессуары, вязаные вещи и мебель, а многие потребители не осведомлены о такой бизнес-модели.
Изменившаяся концепция
"Мы нигде не утверждали, что это эстонский дизайн. Мы писали, что это handmade in Estonia", - сказала глава указанного выше предприятия Peachyswear OÜ Марлеэн Луонг. По ее словам, в прошлом году продавалась заказанная из Китая продукция, но сейчас концепция компании изменилась и на работу взяли две швеи.
"Изначально мы нигде не рекламировали, что производим изделия ручной работы. Теперь, когда мы решили изменить концепцию, нашей первой одеждой ручной работы стали бикини", - сказала она. Луонг также добавила, что другие купальники действительно были куплены.
"Каждый товар сопровожден описанием, что handmade in Estonia, а что нет, - сказала она. - На этикетке каждого товара также написано, где он был произведен". Действительно, в описаниях некоторых товаров указано, что они ручной работы (handmade), а в других - нет. Упомянутая концепция здесь остается неясной, поскольку сама компания широко рекламируется как эстонский бренд товаров ручной работы. Но достаточно ввести всего несколько ключевых слов на китайском портале - и платье, рекламируемое как эстонское изделие ручной работы, появляется в качестве первого ответа. Так же находятся купальники и аксессуары.
Вводящий в заблуждение прием торговли
По мнению Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), продавать товары китайского происхождения под видом эстонских неправильно. "Прием торговли считается вводящим в заблуждение, если предоставленная информация неверна и потребитель под ее влиянием принимает решение о сделке, которое он бы в ином случае не принял. Информация неверная, если она содержит ложную информацию об основных характеристиках товара, в том числе о происхождении товара", - объяснил юрист службы торговли департамента Мартин Симмерманн.
Председатель Союза народного искусства и рукоделия Лийна Вескимяги сказала, что товары, о которых идет речь, никоим образом не напоминают ей эстонские изделия ручной работы, особенно если эти товары можно найти и на AliExpress. "Это вопрос этики. Так не должно делаться, что ты просто берешь чужой товар и клеишь на него свою этикетку. Другое дело, если у вас есть собственный эскиз и вы обращаетесь к кому-нибудь, кто произведет по нему, например, одежду. Такое разрешено. Но если вещь просто куплена на каком-то портале, а вы меняете ярлыки и пишете "эстонское изделие ручной работы", тогда определенно не соблюдена предпринимательская этика", - говорит она.
В то же время Вескимяги не смогла сказать, кто в Эстонии должен следить за этическими вопросами.
Президент Союза дизайнеров Илона Гурьянова также отметила, что хотя дизайнеры могут заказывать формы продукта, продавать чужую идею под своим именем - неправильно. "Другое дело копирование дизайна продукта. Это нарушение авторских прав, если идея копируется и что-то начинают создавать под собственным именем", - сказала она.
TTJA добавил, что им известно о такой бизнес-модели, но от потребителей поступало мало жалоб.
"При покупке и продаже товаров таким образом стороны должны учитывать, что за потребителем сохраняются все права, вытекающие из закона", - пояснил юрист.
Эстонские дизайнеры и мастера оказываются в ситуации, когда замечают вводящих в заблуждение предпринимателей, но в итоге потребителям приходится отделять зерна от плевел самостоятельно.