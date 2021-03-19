Как в Эстонии под видом местных изделий ручной работы продают товары c AliExpress

Шляпа продается на AliExpress за 7,4 евро ФОТО: Kuvatõmmis AliExpressist.

"Новый бренд одежды в нашей маленькой Эстонии!" - говорится на сайте. "Наши товары созданы с искренней любовью, творчеством и страстью. Мы все должны обеспечить хорошую заботу и защиту нашей коже, поэтому мы решили создать собственный эстонский бренд одежды ручной работы, который позволит вам чувствовать себя как дома, даже когда вы выходите на улицу!" - обещает продавец. Аналогичное обещание можно найти в Instagram в публикациях как компании, так и инфлюенсеров, которые призывают клиентов поддержать эстонский бренд.

Ни для кого не секрет, что в интернете достаточно посредников, которые под видом аутентичных товаров мировых брендов, например, Gucci или Makita продают подделки. Даже если бренд мало известен, товары на AliExpress могут быть чьим-то чужим творением. Подобные действия разочаровывают как дизайнеров и ремесленников, так и потребителей. Никто не осуществляет этический надзор.

В соцсетях фирма рекламируется как компания по производству изделий ручной работы ФОТО: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast

Приведенное выше - далеко не единственный пример. Для более успешных продаж многие маркируют свои товары как изделия эстонского производства, даже если это не так. На рынках сбыта можно найти такую детскую одежду, аксессуары, вязаные вещи и мебель, а многие потребители не осведомлены о такой бизнес-модели.

Изменившаяся концепция

В эстонском магазине купальники продаются по цене 30 евро, при этом не упоминается, что это китайский товар ФОТО: Kuvatõmmis Eesti veebipoest

Купальник можно найти и на AliExpress ФОТО: Kuvatõmmis Aliexpressist.

"Мы нигде не утверждали, что это эстонский дизайн. Мы писали, что это handmade in Estonia", - сказала глава указанного выше предприятия Peachyswear OÜ Марлеэн Луонг. По ее словам, в прошлом году продавалась заказанная из Китая продукция, но сейчас концепция компании изменилась и на работу взяли две швеи.

"Изначально мы нигде не рекламировали, что производим изделия ручной работы. Теперь, когда мы решили изменить концепцию, нашей первой одеждой ручной работы стали бикини", - сказала она. Луонг также добавила, что другие купальники действительно были куплены.

"Каждый товар сопровожден описанием, что handmade in Estonia, а что нет, - сказала она. - На этикетке каждого товара также написано, где он был произведен". Действительно, в описаниях некоторых товаров указано, что они ручной работы (handmade), а в других - нет. Упомянутая концепция здесь остается неясной, поскольку сама компания широко рекламируется как эстонский бренд товаров ручной работы. Но достаточно ввести всего несколько ключевых слов на китайском портале - и платье, рекламируемое как эстонское изделие ручной работы, появляется в качестве первого ответа. Так же находятся купальники и аксессуары.

Вводящий в заблуждение прием торговли

Китайское платье стоит 12 евро ФОТО: Kuvatõmmis Aliexpressist.

Рекламируемое как платье эстонской ручной работы стоит 45 евро со скидкой ФОТО: Kuvatõmmis Kodulehelt