Всемирная организация здравоохранения заявила, что выяснила, откуда возник Covid-19

Эти фермы, многие из которых расположены в провинции Юньнань, скорее всего, поставляли животных торговцам на Уханьском рынке морепродуктов. Именно там в 2019 году наблюдались первые случаи заболевания Covid-19, сообщил NPR эксперт ВОЗ по болезням Питер Дашак.

Некоторые из этих животных, выставленных на продажу, были заражены вирусом SARS-CoV-2 от летучих мышей, обитающих на территории ферм. ВОЗ планирует опубликовать полный отчет об этом открытии в ближайшие недели. 4

В январе эксперты из группы ВОЗ отправились в Китай, чтобы изучить истоки вируса, который уже заразил более 120 миллионов человек и унес жизни 2,6 миллиона человек во всем мире. Тема происхождения вируса уже много раз упоминалась во многих теориях заговора, включая теорию о том, что вирус "сбежал" из лаборатории Уханя. В прошлом месяце эксперты ВОЗ отвергли эту теорию.

Основная версия, которую разделяют большинство ученых, заключается в том, что коронавирус циркулировал среди летучих мышей в течение некоторого времени и в конечном итоге проник к людям. Скорее всего, с помощью какого-то промежуточного вида. Это именно то, что эксперты ВОЗ выяснили после нескольких месяцев расследования, а именно что вирус от летучих мышей на юге Китая распространился на диких животных, а затем на людей.

Дикие фермы - это часть проекта, который китайское правительство разрабатывает в течение 20 лет. Проект направлен на то, чтобы вывести сельскую популяцию Китая из нищеты.

"Они берут экзотических животных - например, мусангов, енотовидных собак или бамбуковых крыс - и выращивают их в неволе", - сказал Дашак. 4

Однако в феврале 2020 года правительство Китая закрыло эти фермы, вероятно, полагая, что они являются частью пути вируса от летучих мышей к людям. Правительство разослало фермерам инструкции о том, как убивать, закапывать или сжигать животных, чтобы предотвратить распространение болезни.

Многие из этих ферм разводили животных, которые могут переносить коронавирусы. Большинство ферм расположены в провинции Юньнань на юге Китая, где ученые ранее обнаружили у летучих мышей вирус, на 96% похожий на вирус SARS-CoV-2.