Пт, 19.03.2021
Заявления господина Байдена о Путине неуместны для главы государства и для главы государства неприемлемо использовать подобное заявление в адрес президента России. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Россия: вновь – обыски, уголовные дела и аресты

Иллюстративное фото ФОТО: Jonas Petrovas, Shutterstock.

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Обыски в "МБХ Медиа" и "Открытой России".
  • Илья Яшин требует наказать организаторов концерта "Крымская весна".
  • В Беларуси ограничили доступ к сайту "Голос".
  • Новые карантинные ограничения в Украине.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 19.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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