В Исландии началось извержение вулкана
В Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, в пятницу, 19 марта, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщает DPA со ссылкой на метеорологическую службу страны.
В Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, в пятницу, 19 марта, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщает DPA со ссылкой на метеорологическую службу страны.
По первоначальным данным, длина вулканической трещины около 500 метров.
"После тысяч небольших землетрясений, произошедших за последнюю неделю, прошлой ночью недалеко от Рейкьявика началось извержение вулкана, который спал 800 лет", - сообщает метеорологическая служба.
Pēc tūkstošiem nelielu zemestrīču pēdējo nedēļu laikā netālu no Reikjavikas aizvadītajā naktī ir sācies vulkāna izvirdums. Iepriekšējo reizi izvirdums šo vulkānu ir skāris pirms aptuveni 800 gadiem. #Fagradalsfjall https://t.co/uDb29dkaLE— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 20, 2021
Метеорологи ранее сообщали, что были измерены только небольшие сейсмологические колебания.
Жителей предупреждают не приближаться к вулкану и не мешать работе служб экстренной помощи на месте происшествия.
A volcanic eruption started this evening at 20:45 near Fagradalsfjall in Geldingadalur. The eruption is considered small at this stage and the eruptive fissure is app. 500 m long. The magma area is app. 1km2. Lava fountains are small. #eruption #Reykjanes— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 20, 2021
Местные СМИ сообщили, что к месту происшествия был отправлен вертолет береговой охраны, чтобы лучше оценить масштабы и последствия извержения.
It has been confirmed by @krjonsdottir at @Vedurstofan that a volcanic eruption has started in #Fagradalsfjall on #Reykjanes peninsula in #Iceland - photo from @Vikurfrettir pic.twitter.com/6v4NJRMOAh— Gisli Olafsson (@gislio) March 19, 2021
Фаградалсфьядль расположен на юго-западе Исландии, примерно в 30 километрах от Рейкьявика.
В Исландии около 30 крупных вулканов. В 2010 году из-за извержения в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль остановилось воздушное сообщение по всей Европе.