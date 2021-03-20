Сб, 20.03.2021
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Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

В Исландии началось извержение вулкана

Извержение вулкана в Исландии ФОТО: Reuters/ScanPix

В Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, в пятницу, 19 марта, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, сообщает DPA со ссылкой на метеорологическую службу страны.

По первоначальным данным, длина вулканической трещины около 500 метров.

"После тысяч небольших землетрясений, произошедших за последнюю неделю, прошлой ночью недалеко от Рейкьявика началось извержение вулкана, который спал 800 лет", - сообщает метеорологическая служба.

Метеорологи ранее сообщали, что были измерены только небольшие сейсмологические колебания.

Жителей предупреждают не приближаться к вулкану и не мешать работе служб экстренной помощи на месте происшествия.

Местные СМИ сообщили, что к месту происшествия был отправлен вертолет береговой охраны, чтобы лучше оценить масштабы и последствия извержения.

Фаградалсфьядль расположен на юго-западе Исландии, примерно в 30 километрах от Рейкьявика.

В Исландии около 30 крупных вулканов. В 2010 году из-за извержения в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль остановилось воздушное сообщение по всей Европе.

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