Обледенение затрудняет движение по дорогам Курземе
Местами в Курземе обледенение затрудняет движение по главным и региональным государственным автодорогам, свидетельствует оперативная информация Latvijas valsts ceļi.
Местами в Курземе обледенение затрудняет движение по главным и региональным государственным автодорогам, свидетельствует оперативная информация Latvijas valsts ceļi.
Осложнено движение по Лиепайскому шоссе от перекрестка Апшупе до Аннениеки и от Блидене до Скрунды. Движение по Вентспилсскому шоссе осложнено на участках от Кудры до Стразде и от Талси до Усмы.
Движение по региональным автодорогам затруднено в окрестностях Добеле, Краславы, Салдуса, Талси и Тукумса.