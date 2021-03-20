Сб, 20.03.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Обледенение затрудняет движение по дорогам Курземе

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

Местами в Курземе обледенение затрудняет движение по главным и региональным государственным автодорогам, свидетельствует оперативная информация Latvijas valsts ceļi.

Осложнено движение по Лиепайскому шоссе от перекрестка Апшупе до Аннениеки и от Блидене до Скрунды. Движение по Вентспилсскому шоссе осложнено на участках от Кудры до Стразде и от Талси до Усмы.

Движение по региональным автодорогам затруднено в окрестностях Добеле, Краславы, Салдуса, Талси и Тукумса.

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