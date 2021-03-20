ПБК удивлен решением NEPLP запретить ретрансляцию новостей LTV7 на русском языке

Как подчеркнул Каритис, ПБК всегда считал, что информирование населения, используя все доступные каналы информации важнее узких политических интересов.

Каритис добавил, что, поскольку LTV7 покинул латвийский рекламный рынок в качестве общественного телеканала, по его мнению, ПБК и Латвийское телевидение больше не являются конкурентами в области рекламы. 3

"Передача контента от одного источника СМИ другому в условиях режима чрезвычайной ситуации пошла бы только на пользу всему латвийскому обществу", - отметил Каритис.

В то же время представитель ПБК указал, что телепрограмма продолжит разъяснять свою позицию NEPLP по этому вопросу.

Уже сообщалось, что в четверг, 18 марта, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) отклонил предложение разрешить вещание новостного канала LTV7 на русском языке также в телепрограмме "Первый Балтийский канал" (ПБК).

Член NEPLP Янис Эглитис пояснил, что в четверг совет провел голосование по просьбе ПБК транслировать новости LTV7 на русском языке с целью охвата большей аудитории нацменьшинства, которой LTV7 не достигает. Как сообщил Эглитис, ПБК очень заинтересован в трансляции новостного контента, потому что на канале новости ни на русском, ни на латышском языках не транслируются уже больше года.