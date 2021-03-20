В ближайшие сутки ожидается метель и дождь
Вечером в субботу, 20 марта, и в воскресенье в Латвии ожидается выпадение снега и метель, в Курземе и местами в центральной части страны также пройдет дождь, прогнозируют синоптики.
Вечером в субботу, 20 марта, и в воскресенье в Латвии ожидается выпадение снега и метель, в Курземе и местами в центральной части страны также пройдет дождь, прогнозируют синоптики.
Наибольшее количество осадков выпадет в западной части Видземе, где местами высота снежного покрова достигнет 10 см. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Видземе, Латгале и восточной части Земгале объявил желтое предупреждение о снеге и метели. На дорогах образуется обледенение, возможны снежные заносы.
Осадки прекратятся в воскресенье в течение дня.
Облаков станет меньше и выглянет солнце.
Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который в воскресенье сменится северо-западным ветром. Ожидаются порывы до 11-16 м/с, на побережье - до 19 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью составит +1..-4 градуса, а днем - 0..+5 градусов.
В Риге с вечера субботы ожидаются осадки - метель, а позже мокрый снег и небольшой дождь. Во второй половине дня в воскресенье осадки прекратятся, выглянет солнце, температура воздуха поднимется до +3 градусов.
Ночью ожидаются порывы юго-западного ветра скоростью до 13 м/с, а вечером воскресенья - до 18 м/с.