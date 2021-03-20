В ближайшие сутки ожидается метель и дождь

Наибольшее количество осадков выпадет в западной части Видземе, где местами высота снежного покрова достигнет 10 см. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Видземе, Латгале и восточной части Земгале объявил желтое предупреждение о снеге и метели. На дорогах образуется обледенение, возможны снежные заносы.

Осадки прекратятся в воскресенье в течение дня. 1

Облаков станет меньше и выглянет солнце.

Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который в воскресенье сменится северо-западным ветром. Ожидаются порывы до 11-16 м/с, на побережье - до 19 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1..-4 градуса, а днем - 0..+5 градусов.

В Риге с вечера субботы ожидаются осадки - метель, а позже мокрый снег и небольшой дождь. Во второй половине дня в воскресенье осадки прекратятся, выглянет солнце, температура воздуха поднимется до +3 градусов.