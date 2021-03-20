Сб, 20.03.2021
При вакцинации семь дней в неделю по 16 часов в день, по оценке Бюро вакцинации, общая мощность вакцинации должна составить более 150 000 вакцинированных человек в неделю, в Риге - даже до 20 тысяч вакцинированных в одном пункте. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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СМИ: На одном из кладбищ в Риге - захоронения в проходах и поверх старых могил. Что происходит?

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

По словам работников Нового Болдерайского кладбища, их руководство, под постоянной угрозой увольнения, вынуждает выполнять неправомочные приказы, среди которых - захоронения без соблюдения должного порядка, в проходах и поверх старых могил, сообщает Русское вещание LTV7.

Сотрудники кладбища уверяют, что, управляющая распоряжается объектом самоуправления, как своей собственностью.

На Старом латышском кладбище, которое является частью Нового Болдерайского кладбища, нельзя произвольно хоронить людей поверху старых могил - сущетвует особый регламент и процедура перезахоронения, согласно которой перезахоронить нового усопшего можно только спустя несколько лет после оставления специального акта, утверждения специальной комиссией и публикации в газете.

Работники кладбища же уверяют, что управляющая заставила их провести перезахоронение вне правил под угрозой увольнения. Также они рассказали, что на кладбище практикуются захоронения в проходах между могилами. Все жалобы трудового коллектива также отметались начальницей под угрозой увольнения.

Управляющая кладбищем Эдите Ростока пыталась мешать работе журналистов, требуя получить специальное разрешение, но в ее требованиях не было логики. Когда работникам издания удалось связаться с ней, она проигнорировала почти все вопросы журналистов и заявила, что "не обязана отчитываться перед ними".

Помимо этого, работники кладбища указывают на коррупции в правлении кладбищем, указывая на то, что чтобы получить выгодное расположение могилы поближе к дороге, администрацию нужно "отблагодарить".

Сотрудники кладбища обратились к главе Рижского управления кладбищ Игорю Свинцицкому.

После обращения тот начал проверку фактов, но после неожиданно ушел в отпуск.

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В руководстве Департамента жилья и среды столичной думы (Рижское управление кладбищами - его структурное подразделение) сообщили изданию, что смогут прокомментировать обращение только тогда, когда разберутся с тем, что на самом деле происходит на Новом Болдерайском кладбище.

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