СМИ: На одном из кладбищ в Риге - захоронения в проходах и поверх старых могил. Что происходит?

Сотрудники кладбища уверяют, что, управляющая распоряжается объектом самоуправления, как своей собственностью.

На Старом латышском кладбище, которое является частью Нового Болдерайского кладбища, нельзя произвольно хоронить людей поверху старых могил - сущетвует особый регламент и процедура перезахоронения, согласно которой перезахоронить нового усопшего можно только спустя несколько лет после оставления специального акта, утверждения специальной комиссией и публикации в газете.

Работники кладбища же уверяют, что управляющая заставила их провести перезахоронение вне правил под угрозой увольнения. Также они рассказали, что на кладбище практикуются захоронения в проходах между могилами. Все жалобы трудового коллектива также отметались начальницей под угрозой увольнения.

Управляющая кладбищем Эдите Ростока пыталась мешать работе журналистов, требуя получить специальное разрешение, но в ее требованиях не было логики. Когда работникам издания удалось связаться с ней, она проигнорировала почти все вопросы журналистов и заявила, что "не обязана отчитываться перед ними".

Помимо этого, работники кладбища указывают на коррупции в правлении кладбищем, указывая на то, что чтобы получить выгодное расположение могилы поближе к дороге, администрацию нужно "отблагодарить".

Сотрудники кладбища обратились к главе Рижского управления кладбищ Игорю Свинцицкому.

После обращения тот начал проверку фактов, но после неожиданно ушел в отпуск. 7