Полиция Мадоны просит помощи в поисках пропавшей девочки

Разыскивается Эгия Волкова, 2005 года рождения, которая вечером в пятницу, 19 марта, вышла из дома в Дзелзавской волости Мадонского района и пропала без вести.

Возможное местонахождение девочки - Гулбенский район.

У девочки худощавое телосложение, длинные темно-фиолетовые волосы. Была одета в зимнюю куртку вишневого цвета, синие джинсы и черную спортивную обувь фирмы Nike.