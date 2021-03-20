Полиция Мадоны просит помощи в поисках пропавшей девочки
Мадонское отделение Государственной полиции просит помощи в поисках пропавшего без вести подростка, сообщили в Государственной полиции.
Мадонское отделение Государственной полиции просит помощи в поисках пропавшего без вести подростка, сообщили в Государственной полиции.
Разыскивается Эгия Волкова, 2005 года рождения, которая вечером в пятницу, 19 марта, вышла из дома в Дзелзавской волости Мадонского района и пропала без вести.
Возможное местонахождение девочки - Гулбенский район.
У девочки худощавое телосложение, длинные темно-фиолетовые волосы. Была одета в зимнюю куртку вишневого цвета, синие джинсы и черную спортивную обувь фирмы Nike.
Госполиция призывает всех посмотреть фото Эгии и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, по телефону 26344303 или 110.