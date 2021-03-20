Сб, 20.03.2021
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Полиция Мадоны просит помощи в поисках пропавшей девочки

ФОТО: Valsts policija.

Мадонское отделение Государственной полиции просит помощи в поисках пропавшего без вести подростка, сообщили в Государственной полиции.

Разыскивается Эгия Волкова, 2005 года рождения, которая вечером в пятницу, 19 марта, вышла из дома в Дзелзавской волости Мадонского района и пропала без вести.

Возможное местонахождение девочки - Гулбенский район.

У девочки худощавое телосложение, длинные темно-фиолетовые волосы. Была одета в зимнюю куртку вишневого цвета, синие джинсы и черную спортивную обувь фирмы Nike.

Госполиция призывает всех посмотреть фото Эгии и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, по телефону 26344303 или 110.

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