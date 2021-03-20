Сб, 20.03.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Французская полиция объявила о конфискации большой партии экстази. Оказалось, что это сладости

Парижская полиция объявила о конфискации большой партии экстази в коммуне Сент-Уэн, однако позже выяснилось, что это измельченные конфеты со вкусом клубники, пишет BBC Русская служба.

На этой неделе полиция Парижа объявила о результатах своего расследования: во время рейда были найдены наркотики на сумму более 1 млн евро. Теперь источники, близкие к расследованию сообщают, что порошок розового цвета на самом деле был измельченными сладостями.

Запись парижской полиции в Twitter сопровождалась двумя фото, на которых можно было заметить розовый порошок и много таблеток в пакетиках.

В четверг был проведен токсикологический анализ, который неожиданно показал, что данный порошок не относится ни к наркотическим, ни к ядовитым веществам, сообщило издание Metro.

Впрочем, подозреваемого, задержанного по этому делу, все равно подвергнут судебному преследованию, пишет Le Parisien, так как полиция также обнаружила похищенные мобильные телефоны и механизм для производства таблеток экстази.

Пока непонятно, почему изначально объявили о партии наркотиков, а также зачем подозреваемый измельчил конфеты.

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