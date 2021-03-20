Французская полиция объявила о конфискации большой партии экстази. Оказалось, что это сладости

На этой неделе полиция Парижа объявила о результатах своего расследования: во время рейда были найдены наркотики на сумму более 1 млн евро. Теперь источники, близкие к расследованию сообщают, что порошок розового цвета на самом деле был измельченными сладостями.
Запись парижской полиции в Twitter сопровождалась двумя фото, на которых можно было заметить розовый порошок и много таблеток в пакетиках.
В четверг был проведен токсикологический анализ, который неожиданно показал, что данный порошок не относится ни к наркотическим, ни к ядовитым веществам, сообщило издание Metro.
Впрочем, подозреваемого, задержанного по этому делу, все равно подвергнут судебному преследованию, пишет Le Parisien, так как полиция также обнаружила похищенные мобильные телефоны и механизм для производства таблеток экстази.
Пока непонятно, почему изначально объявили о партии наркотиков, а также зачем подозреваемый измельчил конфеты.